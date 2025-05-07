Wujudkan Semarang Bersih, Agustina Luncurkan Program Zero Waste

SEMARANG – Menguatkan komitmennya dalam upaya mewujudkan Semarang bersih, Wali Kota Semarang Agustina meluncurkan Program Zero Waste berbasis masyarakat yang bertujuan mendorong gerakan pilah olah sampah dari sumber pada Sabtu (3/5).

Hutan Kota Krobokan menjadi lokasi yang dipilih sebagai lokasi percontohan karena letaknya strategis dan komunitasnya aktif.



“Seperti kata pepatah, bumi bukan warisan dari nenek moyang, melainkan titipan untuk anak cucu. Supaya saat kita sudah tidak ada di bumi ini (meninggal) anak cucu kita masih bisa menikmati bumi sama seperti kita. Jadi kalau bumi itu rusak berarti kita yang merusak karena kita menerima dalam keadaan baik,” ujar Agustina.



‘Satukan Langkah Selamatkan Bumi’ menjadi tema yang diusung dalam Program Zero Waste Hutan Kota Krobokan Berbasis Masyarakat. Kegiatan ini juga sejalan dengan salah satu program prioritas 100 hari Wali Kota Semarang yaitu Semarang Bersih.



“Kalau kita mau mengubah sebuah budaya (menerapkan zero waste), maka tidak bisa dilakukan serta merta tetapi harus sedikit demi sedikit. Pola perilaku penanganan sampah dimulai dari titik yang paling kecil yaitu saya (diri sendiri), baru keluarga dan seterusnya,” kata Agustina.



Peluncuran Program Zero Waste ini mendapat tanggapan antusias dari warga Kelurahan Krobokan. Warga merasa senang atas penunjukan Hutan Kota Krobokan sebagai lokasi percontohan. Selain edukasi pilah sampah, pada kesempatan tersebut juga dilakukan penanaman bibit pohon dan penyaluran bantuan CSR dari berbagai perusahaan.



“Kami minta hutan kota ini dijaga dengan penanaman supaya hutan kota ini menjadi suatu berkah. Boleh dibuat (venue) kegiatan, dan harus, tapi dirawat bersama-sama. Jangan mengandalkan tenaga dari pemerintah kota, karena ternyata secara anggaran itu sulit. Bersama-sama kita selesaikan, kita bersihkan hutan kota di Kelurahan Krobokan ini,” ucap Agustina.



Adapun bantuan CSR yang disalurkan, antara lain dua unit becak sampah dari Hotel Grand Edge, 25 unit tong sampah pilah dua dari United Tractors, 50 unit tong sampah portable dari PT Bumi Palapa, 10 unit tong sampah portable dari PT Hino Cemaco, dan penyerahan masing-masing dua unit dropbox B3 dari delapan perusahaan lainnya (seperti PT Arah Environmental Indonesia, PT Wastec International, dan lain-lain).



“Terima kasih khususnya kepada Ibu Wali Kota Semarang yang sudah mendukung kegiatan zero waste di Kelurahan Krobokan dengan menanam pohon dan bantuan CSR, baik itu becak sampah maupun pengadaan tempat-tempat sampah, sehingga membuat warga Krobogan menjadi semangat untuk mewujudkan zero waste ini,” ujar Wardoyo, Ketua LPMK Kelurahan Krobokan.



“Dalam Program Zero Waste ini kami me-manage sampah dari rumah masing-masing, sehingga jumlah sampah yang dibuang akan semakin diperkecil. Jadi di tempat pembuangan tidak (cepat) meluap-luap. Semoga Ibu wali kota terus mendukung Program Zero Waste ini,” kata Tutus Irawan ketua RT 12 Kelurahan Krobokan.

(Agustina Wulandari )