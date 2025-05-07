Daftar Terbaru Harga BBM Hari Ini, Resmi Turun Berlaku 7 Mei di Pertamina hingga Shell

JAKARTA - Harga BBM turun lagi, cek daftar terbaru hari ini, Rabu 7 Mei di SPBU Pertamina, Shell, Vivo dan BP. Harga BBM yang dijual di Pertamina, Shell, Vivo dan BP turun sejak 1 Mei 2025.

Vivo kembali menurunkan harga BBM pada 2 Mei 2025. Berikut ini daftar harga BBM di Pertamina, Shell, Vivo dan BP yang berlaku hari ini, Selasa 6 Mei 2025.

Berikut adalah rangkuman daftar harga terbaru BBM per 7/5/2025 di beberapa SPBU

1. Harga BBM Pertamina

Solar Subsidi: Rp6.800 per liter

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp12.400 per liter

Pertamax Turbo: Rp13.300 per liter

Pertamax Green: Rp13.150 per liter