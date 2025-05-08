Advertisement
HOT ISSUE

Ternyata 24.036 Pekerja Kena PHK sejak Awal 2025

Fatihah Delasifa , Jurnalis-Kamis, 08 Mei 2025 |07:12 WIB
Ternyata 24.036 Pekerja Kena PHK sejak Awal 2025
JAKARTA - Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia telah berdampak pada 24.036 pekerja pada 2025.

Merespons hal ini, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menegaskan bahwa perhatian utama seharusnya tidak hanya tertuju pada jumlah korban PHK, melainkan pada upaya nyata menciptakan lapangan kerja baru.

1. Fenomena PHK

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, menilai fenomena PHK tidak hanya terjadi di dalam negeri. Ia mencontohkan, sebuah bank besar di Singapura berencana melakukan pengurangan tenaga kerja hingga 4.000 orang. Menurutnya, sorotan yang berlebihan terhadap angka PHK justru bisa mengaburkan persoalan utama, yakni penyerapan tenaga kerja pasca-PHK.

“Masalahnya bukan hanya tentang PHK, tapi bagaimana mereka yang terkena bisa kembali bekerja. Kita terlalu fokus pada angka PHK, tapi lupa menyiapkan lapangan kerja baru. Padahal, itu yang jauh lebih penting,” ujar Bob saat ditemui di Jakarta.

2. PHK Bukan Hal Baru

Bob juga menjelaskan bahwa isu PHK bukanlah hal baru. Ia menyebut gejala perlambatan ekonomi telah muncul sejak 2019, bahkan sebelum pandemi COVID-19 melanda. Di samping itu, berbagai faktor global seperti perang dagang dan konflik antara Rusia dan Ukraina turut memperburuk situasi ketenagakerjaan.

 

