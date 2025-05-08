18 Calon Wakil Ketua LPS Lolos Seleksi Tahap I, Ini Daftarnya

JAKARTA - Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Periode 2025-2030 telah mengumumkan hasil Seleksi Tahap I (Seleksi Administratif) Pemilihan Calon Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS.

1. Pengumuman LPS

Pengumuman tersebut tertuang dalam PENGUMUMAN NOMOR PENG-2/PANSEL-LPS/2025.

Dalam pengumuman yang diberikan oleh Ketua Pansel Sri Mulyani Indrawati, Kamis (8/5/2025), sebanyak 18 calon dinyatakan lulus Seleksi Tahap I dan berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.

"Seluruh Calon Wakil Ketua DK LPS yang telah lulus Seleksi Tahap I (Seleksi Administratif) wajib mengikuti Seleksi Tahap II (Seleksi Kelayakan dan Kepatutan) yang terdiri atas Penelusuran Rekam Jejak, Masukan Masyarakat, Asesmen, Pemeriksaan Kesehatan, dan Wawancara," kata Sri Mulyani.

Masyarakat diundang untuk berpartisipasi dengan memberikan masukan dan/atau informasi mengenai integritas, rekam jejak, dan/atau perilaku calon Wakil Ketua DK LPS yang lulus Seleksi Tahap I.

Masukan dapat disampaikan melalui email ke [email protected] atau melalui surat yang ditujukan kepada Panitia Seleksi di Kementerian Keuangan, mulai tanggal 8 Mei 2025 hingga 14 Mei 2025. Panitia Seleksi menjamin kerahasiaan identitas pemberi masukan.