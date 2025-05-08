Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

18 Calon Wakil Ketua LPS Lolos Seleksi Tahap I, Ini Daftarnya

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 08 Mei 2025 |08:29 WIB
18 Calon Wakil Ketua LPS Lolos Seleksi Tahap I, Ini Daftarnya
Ketua LPS (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Periode 2025-2030 telah mengumumkan hasil Seleksi Tahap I (Seleksi Administratif) Pemilihan Calon Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS.

1. Pengumuman LPS

Pengumuman tersebut tertuang dalam PENGUMUMAN NOMOR PENG-2/PANSEL-LPS/2025.

Dalam pengumuman yang diberikan oleh Ketua Pansel Sri Mulyani Indrawati, Kamis (8/5/2025), sebanyak 18 calon dinyatakan lulus Seleksi Tahap I dan berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.

"Seluruh Calon Wakil Ketua DK LPS yang telah lulus Seleksi Tahap I (Seleksi Administratif) wajib mengikuti Seleksi Tahap II (Seleksi Kelayakan dan Kepatutan) yang terdiri atas Penelusuran Rekam Jejak, Masukan Masyarakat, Asesmen, Pemeriksaan Kesehatan, dan Wawancara," kata Sri Mulyani.

Masyarakat diundang untuk berpartisipasi dengan memberikan masukan dan/atau informasi mengenai integritas, rekam jejak, dan/atau perilaku calon Wakil Ketua DK LPS yang lulus Seleksi Tahap I.

Masukan dapat disampaikan melalui email ke [email protected] atau melalui surat yang ditujukan kepada Panitia Seleksi di Kementerian Keuangan, mulai tanggal 8 Mei 2025 hingga 14 Mei 2025. Panitia Seleksi menjamin kerahasiaan identitas pemberi masukan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/320/3175451/lps-TRme_large.jpg
Rencana Anggito Abimanyu Usai Jadi Ketua LPS: Saya Pelajari 1-2 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/320/3172619/ketua_lps_baru_anggito-8wGs_large.jpg
6 Fakta Anggito Abimanyu Jadi Ketua LPS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/320/3171893/wamenkeu_anggito_jadi_ketua_lps-1cjt_large.jpg
Jadi Ketua LPS, Anggito Abimanyu Tunggu Keputusan Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/320/3171816/anggito-dX8o_large.jpg
Jadi Ketua LPS, Anggito Abimanyu Siap Lepas Jabatan Wamenkeu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/320/3171731/lps-5WSX_large.jpg
LPS Turunkan Tingkat Suku Bunga Penjaminan Bank Umum ke 3,50 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/320/3171712/ketua_lps-laJ8_large.jpg
Malam Ini! Komisi XI DPR Gelar Fit and Proper Test Calon Ketua LPS
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement