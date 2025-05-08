Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jadwal Libur Panjang Mei 2025: Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama, Catat Tanggalnya! 

Muhammad Aziz , Jurnalis-Kamis, 08 Mei 2025 |15:10 WIB
Jadwal Libur Panjang Mei 2025: Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama, Catat Tanggalnya! 
JAKARTA - Jadwal libur panjang Mei 2025. Bulan Mei 2025 akan menjadi momen yang dinanti oleh banyak masyarakat Indonesia. Pasalnya, pada bulan ini terdapat sejumlah hari libur nasional dan cuti bersama yang berpotensi menciptakan waktu libur panjang atau long weekend.

1. Tetapkan Hari Libur

Pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri telah menetapkan total lima hari libur, terdiri dari tiga hari libur nasional dan dua hari cuti bersama.

Secara keseluruhan, sepanjang tahun 2025 masyarakat akan mendapatkan 27 hari libur, yang mencakup 17 hari libur nasional dan 10 hari cuti bersama. Khusus di bulan Mei, ada beberapa tanggal penting yang bisa dimanfaatkan untuk beristirahat, merencanakan perjalanan, atau menikmati waktu berkualitas bersama keluarga.

Rincian Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Mei 2025:

 

