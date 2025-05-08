Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Perusahaan Besar Milik Bill Gates, Raja Teknologi Dunia

Lutfan Faizi , Jurnalis-Kamis, 08 Mei 2025 |18:27 WIB
5 Perusahaan Besar Milik Bill Gates, Raja Teknologi Dunia
Lima perusahaan besar milik Bill Gates, raja teknologi dunia, yang datang ke Indonesia (Foto: Okezone.com/Setpres)
A
A
A

JAKARTA – Lima perusahaan besar milik Bill Gates, raja teknologi dunia, yang datang ke Indonesia dan disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Apa saja perusahaan milik Bill Gates? Pertanyaan ini membuat penasaran banyak orang yang ingin lebih tahu tentang pendiri Microsoft tersebut.

Bill Gates tak hanya dikenal sebagai salah satu orang terkaya di dunia, tetapi juga tokoh berpengaruh di bidang teknologi, investasi, dan filantropi. Kekayaannya yang luar biasa tidak hanya berasal dari satu sumber, melainkan dari berbagai perusahaan dan aset yang dikelola secara strategis.

Lantas, apa saja perusahaan yang dimiliki Bill Gates? Berikut ini beberapa di antaranya, seperti dirangkum dari berbagai sumber, Kamis (8/5/2025).

Perusahaan Milik Bill Gates

1. Cascade Investment

Cascade Investment dibangun Bill Gates guna mengelola investasinya di luar Microsoft. Melalui perusahaan ini, ia tercatat memiliki saham besar di berbagai perusahaan ternama di dunia.

Lebih jauh, Cascade menjadi instrumen utama Gates dalam memperluas portofolio investasinya secara global. Langkah ini menunjukkan keahliannya sebagai investor strategis.

2. Bill & Melinda Gates Foundation

Berikutnya ada Bill & Melinda Gates Foundation. Keberadaannya menjadi salah satu lembaga filantropi terbesar dan paling berpengaruh di dunia.

Sejak pendiriannya, lembaga ini telah mengelola aset puluhan miliar dolar AS. Adapun fokus utamanya adalah pada bidang kesehatan global, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan.

Melalui Bill & Melinda Gates Foundation, Gates juga berinvestasi dan memiliki berbagai saham.

3. Breakthrough Energy Ventures

Breakthrough Energy Ventures adalah perusahaan investasi yang mendanai startup dan proyek teknologi bersih. Tujuan utamanya adalah mendukung inovasi yang mampu mengurangi emisi karbon secara signifikan.

Pada operasinya, perusahaan sejauh ini sudah mendanai banyak mitra yang bergerak di bidang penyimpanan energi, transportasi hijau, hingga teknologi penghilangan karbon dari atmosfer. Gates sendiri sebagai pendiri ingin memobilisasi investasi untuk teknologi ramah lingkungan melalui Breakthrough Energy Ventures.

 

