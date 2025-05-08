5 Bisnis yang Ternyata Milik Luna Maya, Istri Maxime Bouttier

JAKARTA - 5 bisnis yang ternyata milik Luna Maya, istri Maxime Bouttier. Luna Maya telah resmi menjadi istri Maxime Bouttier setelah melangsungkan prosesi akad nikah yang digelar di Bali, Rabu 7 Mei 2025.

Luna Maya tentu sudah dikenal sebagai artis dan pembawa acara TV di Indonesia. Namun di balik itu, istri Maxime Bouttier juga dikenal sebagai sosok yang pintar mencium peluang bisnis.

Perjalanan bisnis seorang Luna Maya menarik untuk kita ketahui, pasalnya Luna Maya tidak ingin menghabiskan uangnya dari hasil usaha dan kerja kerasnya di industri hiburan. Berikut adalah 6 bisnis yang dimiliki oleh Luna Maya.

1. NAMA Beauty

NAMA Beauty adalah salah satu bisnis Luna Maya di bidang kosmetik dan kecantikan. Ia mendirikan NAMA Beauty ini pada tahun 2019 lalu, dengan menggandeng Marcel Lukman sebagai partner bisnisnya. NAMA Beauty sempat meraih pendanaan tahap awal (Seed Funding) pada November 2021 senilai US$5 juta atau sekitar Rp75 miliar yang dipimpin oleh AC Ventures. Tidak hanya berkualitas, produk kosmetik NAMA Beauty punya Luna Maya ini juga mempunyai harga yang terjangkau.

2. Luna Habit

Bisnis selanjutnya milik Luna Maya adalah Luna Habit. Luna Habit merupakan brand fashion perempuan yang mengusung gaya chic dan modern. Bisnis ini lahir dari pikiran kreatif Luna Maya yang juga seorang model catwalk.

Bisnis fashion miliknya ini menjual berbagai produk pakaian berkelas dan casual mulai dari produk eksklusif untuk fashion wanita berhijab, non-hijab, hingga ibu menyusui. Dengan kesuksesan bisnisnya, Luna Habit telah mendirikan cabangnya di berbagai kota Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Makassar.

3. MACAMA

Macama adalah bisnis restoran yang didirikan oleh Luna Maya. Macama menyajikan berbagai menu rice bowl dari olahan daging ayam yang dikemas dengan modern. Restoran yang berdiri sejak 8 Januari 2020 ini sempat memiliki lima cabang di daerah Bandung dan Jakarta. Namun, sekarang Macama hanya ada di daerah Menteng dan Karet, Jakarta. Untuk harga, rice bowl yang dijual Luna Maya dibanderol dari harga Rp25.000 sampai Rp30.000.