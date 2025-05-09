Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Apakah Gaji ke-13 Sama dengan Gaji Pokok?

Muhammad Aziz , Jurnalis-Jum'at, 09 Mei 2025 |16:10 WIB
Apakah Gaji ke-13 Sama dengan Gaji Pokok?
Gaji ke-13 PNS (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Apakah gaji 13 sama dengan gaji pokok? Menjelang pertengahan tahun, banyak masyarakat khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri, dan pensiunan bertanya-tanya mengenai besaran dan komponen gaji ke-13. Salah satu pertanyaan yang kerap muncul adalah: apakah gaji ke-13 sama dengan gaji pokok?

Jawabannya adalah tidak. Gaji ke-13 tidak hanya terdiri dari gaji pokok, melainkan juga mencakup berbagai komponen tunjangan. Hal ini berbeda dari Tunjangan Hari Raya (THR) yang umumnya hanya setara satu bulan upah dan dibayarkan menjelang hari raya keagamaan.

1. Perbedaan THR dan Gaji ke-13

THR, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016, merupakan pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan. Besarannya disesuaikan dengan masa kerja, dan untuk yang telah bekerja selama 12 bulan atau lebih, diberikan setara satu bulan upah.

Berbeda dengan THR, gaji ke-13 diberikan dengan tujuan membantu ASN, TNI/Polri, dan pensiunan dalam memenuhi kebutuhan menjelang tahun ajaran baru anak sekolah. Karena itu, gaji ke-13 mencakup lebih dari sekadar gaji pokok. Dalam gaji ke-13, terdapat tambahan berupa tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tunjangan kinerja (tukin) atau Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di daerah.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182889//ai-5vmw_large.jpg
PNS Harus Siap di Era AI, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182538//pns-10JP_large.jpeg
Gaji Pensiunan PNS Naik? Ini Besarannya yang Cair di November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/338/3181651//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-9b0o_large.jpg
Gubernur DKI Pramono: Tak Semua ASN Gajinya Besar, Wajar Dapat Transportasi Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/65/3181368//pks_antara_unw_dan_korpri-SLDc_large.JPG
UNW Mataram Gratiskan Biaya Kuliah untuk ASN, Begini Caranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/612/3180998//batik_korpri-Cwxp_large.jpg
Viral Daster Seragam Korpri, Netizen : Mau Beli Biar Mertua Tau di Rumah Juga Kerja 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180363//pns-QvEt_large.jpeg
Kenaikan Gaji Pensiunan PNS 2025, Cek Faktanya!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement