HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Buka Peluang Kenaikan Gaji ASN di 2026

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 21 Oktober 2025 |19:09 WIB
Purbaya Buka Peluang Kenaikan Gaji ASN di 2026
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara soal kemungkinan adanya kenaikan gaji bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 2026.

Purbaya menyebut, peluang tersebut selalu terbuka, namun belum bisa memastikan seberapa besar kemungkinan hal itu akan terealisasi.

“Kalau kemungkinan selalu ada, cuma peluangnya berapa kita nggak tau,” ujar Purbaya saat ditemui di kantor Kemenkeu Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Saat ditanya lebih lanjut mengenai potensi kenaikan gaji PNS tahun depan, Purbaya menegaskan bahwa dirinya belum mengetahui detail kebijakan tersebut.

“Aduh saya nggak tau, kayanya ada tapi saya belum tau detailnya,” katanya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk PNS dan PPPK, belum direncanakan untuk tahun 2026. Hal ini karena tidak terdapat alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Kemenkeu, Tri Budhianto menjelaskan bahwa hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan arahan atau kebijakan khusus untuk menyiapkan kenaikan gaji ASN di tahun depan.

 

Halaman:
1 2
