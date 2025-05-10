Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

​​​​​​Hadir di ARCH:ID 2025, KENCANA Baja Ringan Tampilkan Inovasi Konstruksi

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Sabtu, 10 Mei 2025 |13:59 WIB
​​​​​​Hadir di ARCH:ID 2025, KENCANA Baja Ringan Tampilkan Inovasi Konstruksi
KENCANA Baja Ringan tampilkan inovasi konstruksi di ARCH:ID 2025 “Performative Archipelagos”. (Foto: dok KENCANA)
A
A
A

JAKARTA - KENCANA Baja Ringan kembali menunjukkan komitmennya terhadap inovasi dan keberlanjutan di dunia konstruksi dengan berpartisipasi dalam ajang bergengsi ARCH:ID 2025.

ARCH:ID, forum arsitektur tahunan yang digagas oleh Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), pada 2025 ini mengusung tema “Performative Archipelagos”, yang mengangkat keunikan dari kepulauan serta kekayaan nilai budaya di Indonesia.

Pameran tahunan ini pun menjadi panggung inspiratif bagi pelaku industri untuk mengeksplorasi gagasan-gagasan desain yang merespons konteks kepulauan Indonesia secara performatif, baik dari segi fungsi, budaya, maupun teknologi.

KENCANA sebagai perusahaan baja ringan yang sudah dipercaya lebih dari 30 tahun ini menghadirkan instalasi interaktif yang menampilkan kekuatan, fleksibilitas, dan efisiensi produk baja ringan dalam mendukung arsitektur tropis dan modular.

Filosofi Booth KENCANA

Berkat Angkasa Architects, booth KENCANA di ARCH:ID 2025 dirancang secara estetis dan struktural. Sehingga pengunjung dapat menyaksikan langsung bagaimana material baja ringan KENCANA mampu menjawab kebutuhan terhadap kecepatan konstruksi dan efisiensi biaya, tanpa mengorbankan nilai estetika serta keberlanjutan.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/11/3183572//belanja_hemat_dan_praktis-hd70_large.jpg
Nyobain Jadi Member ShopeeVIP, Ikut Paket 6 Bulan untuk Belanja Lebih Hemat dan Praktis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/340/3183568//pelindo_tegaskan_kesiapan_nataru_2025_2026-cpoJ_large.jpeg
Danantara Tinjau Fasilitas Terminal Penumpang, Pelindo Tegaskan Kesiapan Nataru 2025/2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/15/3183548//pt_astra_honda_motor-U61Z_large.jpg
Fitur Cerdas Honda ADV160 Taklukkan Xploride Mystery Camp Banyuwangi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/11/3183582//bni_raih_dua_penghargaan_di_icxa_2025_berkat_inovasi_digital_dan_transformasi_layanan-Uirq_large.jpeg
BNI Raih Dua Penghargaan di ICXA 2025 Berkat Inovasi Digital dan Transformasi Layanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/25/3183505//menyiapkan_perjalanan_jarak_jauh-AuBt_large.jpg
5 Cara Menyiapkan Perjalanan Jarak Jauh dengan KA Brantas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/11/3183498//bni_dukung_kebangkitan_ekosistem_kreatif_lewat_iccf_2025_di_malang_raya-Cnbm_large.jpeg
BNI Dukung Kebangkitan Ekosistem Kreatif lewat ICCF 2025 di Malang Raya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement