5 Fakta Menarik Bill Gates Bertemu Prabowo Ditawari Jabatan hingga Tertarik Pisang Indonesia

Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia sekaligus pendiri Microsoft, tiba di Indonesia. (Foto: Okezone.com/Setpres)

JAKARTA - Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia sekaligus pendiri Microsoft, tiba di Indonesia dan langsung menjadi sorotan publik. Kedatangannya disambut secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (7/5/2025), dalam sebuah pertemuan yang menandai potensi kerja sama global antara Indonesia dan tokoh teknologi dunia tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo turut mengundang sejumlah pengusaha besar Tanah Air. Beberapa di antaranya adalah Bos Jhonlin Group Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam, Bos Adaro Energy Garibaldi Thohir (Boy Thohir), Bos Salim Group Anthony Salim, Bos CT Corp Chairul Tanjung, serta Bos Arsari Group Hashim Djojohadikusumo.

Tak hanya itu, hadir pula Bos Artha Graha Tommy Winata, Bos Barito Pacific Prajogo Pangestu, dan Bos Mayapada Group Sri Dato Tahir.

Adapun kehadiran para pengusaha Indonesia diharapkan mampu membuka ruang kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Okezone telah merangkum sejumlah fakta menarik seputar kunjungan Bill Gates ke Indonesia dan momen penting yang terjadi dalam pertemuannya bersama Presiden Prabowo, Sabtu (10/5/2025):

1. Tujuan Bill Gates ke Indonesia

Kunjungan Bill Gates ke Indonesia, yang berfokus pada dialog global mengenai isu-isu utama seperti kesehatan, nutrisi, inklusi keuangan, dan infrastruktur digital publik.

2. Bill Gates Beri Hibah Rp2,6 Triliun ke Indonesia

Presiden Prabowo Subianto menyatakan Bill Gates melalui Gates Foundation memberikan bantuan ke Indonesia sebesar USD159 juta atau setara Rp2,6 triliun.

Prabowo menjelaskan bahwa Bill Gates memberikan USD119 juta di bidang kesehatan, USD5 Juta pertanian, USD5 Juta di bidang teknologi dan bantuan sosial lainnya sebesar USD28 juta.

"Jadi sesuatu yang menarik tadi saya bicara dengan beliau, beliau telah memberi hibah ke Indonesia senilai USD159 juta. Di kesehatan USD 119 juta, pertanian USD 5 juta, teknologi USD 5 juta, bantuan sosial lainnya lintas sektor totalnya lebih dari USD 28 juta lebih," ujar Prabowo saat bertemu Bill Gates.

3. Kolaborasi Filantropi Lewat Danantara Trust Fund

Presiden Prabowo Subianto dan pendiri Gates Foundation, Bill Gates membahas penguatan kolaborasi di bidang filantropi, khususnya melalui pengembangan Danantara Trust Fund.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM yang juga Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani menyampaikan bahwa Danantara saat ini tengah membentuk Danantara Trust Fund. Hal tersebut bertujuan untuk memperluas kontribusi sosial di bidang pendidikan, sanitasi, dan peningkatan taraf hidup masyarakat Indonesia.

"Kalau kami lihat, memang kami sudah running number-nya, pada awal tahun kita memang akan taruh dulu 100 juta USD, dan kita sudah lihat angkanya mungkin dalam waktu lima sampai enam tahun ini kita sudah bisa memberikan ke dalam Danantara Trust Fund ini sebesar 1 bilion USD," ujar Rosan.

Menurut Rosan, kolaborasi ini telah mulai dibahas secara intensif dengan pihak Gates Foundation. Dalam rencana tersebut, Gates Foundation diharapkan turut berpartisipasi dalam mendukung pendanaan bersama di dalam Danantara Trust Fund.