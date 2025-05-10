Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Emas Antam Naik Lagi, Dibanderol Rp1.928.000/Gram

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 10 Mei 2025 |10:31 WIB
Harga Emas Antam Naik Lagi, Dibanderol Rp1.928.000/Gram
Harga Emas Antam Naik Lagi, Dibanderol Rp1.928.000/gram (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harga emas Antam mengalami kenaikan pada perdagangan akhir pekan, Sabtu (10/5/2025). Harga emas hari ini naik Rp2.000 menjadi Rp1.928.000 per gram setelah sebelumnya sempat turun drastis.

1. Harga Buyback

Sejalan dengan buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga naik Rp2.000 ke Rp1.777.000.

Harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulo Gadung, Jakarta. Adapun di laman resmi tersebut untuk saat ini beberapa macam emas masih belum tersedia.

Sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%.

Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45%, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/320/3183043/emas_antam-R1xF_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini Naik Rp7.000 Tembus Rp2.367.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/622/3182789/emas_antam-f3eu_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini Naik Rp27.000 Jadi Rp2.360.000 per Gram, Cek Daftar Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/622/3182542/harga_emas_antam-e2MZ_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini 10 November 2025 Naik Rp8.000 Jadi Rp2.307.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/622/3182212/harga_emas-Qk9X_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini 8 November 2025 Naik Rp3.000, Ini Rincian Terbarunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/622/3181937/emas_antam-jrUF_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini Naik Lagi, Dekati Rp2,3 Juta per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/622/3181690/emas_antam-lD2k_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini 6 November 2025 Naik Rp27.000 Jadi Rp2.287.000 per Gram
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement