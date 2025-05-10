Segini Kisaran Gaji Pemain Timnas Indonesia Shayne Pattynama di Klub KAS Eupen

JAKARTA - Segini kisaran gaji pemain Timnas Indonesia Shayne Pattynama di klub KAS Eupen kerap diperbincangkan penggemar sepak bola Tanah Air.

Kabar mengejutkan datang dari Shayne Pattynama. Pemain berdarah Maluku ini resmi dilepas oleh klubnya saat ini, KAS Eupen.

Kabar mengenai dilepasnya Shayne pun diumumkan oleh akun media sosial Instagram resmi KAS Eupen, tepatnya pada 8 Mei 2025.

"Shayne Pattynama meninggalkan KAS Eupen. KAS Eupen dan Shayne Pattynama telah sepakat untuk mengakhiri kontrak mereka. Pemain internasional Indonesia akan meninggalkan klub setelah musim 2024-2025," tulis KAS Eupen dikutip dari akun Instagram-nya, Sabtu (10/5/2025).

Tentu kabar ini mengejutkan, mengingat kontrak Shayne di KAS Eupen akan sedianya akan berakhir pada Juni 2026.

Gaji Shayne Pattynama

Sebelum main di KAS Eupen, Shayne sempat menimba ilmu sepak bola di beberapa akademi, seperti SV Lelystad, Ajax Amsterdam, dan FC Utrecht.

Meski sempat main di FC Utrecht U-21, Shayne justru mengawali karier profesionalnya di klub Telstar tepatnya pada musim 2019/2020.

Selama 3 musim main di Telstar, Shayne tercatat memainkan 48 pertandingan di semua ajang. Pemain kelahiran Lelystad itu mencetak 5 gol dan 5 assist.

Lalu pada musim 2021/2022, Shayne memulai petualangan baru di klub Viking FK. Bersama tim Liga Denmark itu tercatat ia bermain selama tiga musim.