Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Segini Gaji Jonatan Christie sebagai PNS Kemenpora yang Putuskan Mundur dari Pelatnas PBSI

Muhammad Razid Alvian , Jurnalis-Senin, 19 Mei 2025 |07:15 WIB
Ternyata Segini Gaji Jonatan Christie sebagai PNS Kemenpora yang Putuskan Mundur dari Pelatnas PBSI
Gaji Jonatan Christie (Foto: Okeozne)
A
A
A

JAKARTA - Ternyata segini gaji Jonatan Christie yang merupakan PNS Kemenpora, namun ia kini memutuskan mundur dari Pelatnas PBSI.

1. Mundur dari PBSI

Jonatan Christie dan Chico Aura Dwi Wardoyo tidak lagi menjadi bagian dari pelatnas. Pengumuman ini disampaikan oleh Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) pada Kamis (15/5/2025).

Bagi Jonatan, pilihan ini tidaklah mudah. Ia menilai bahwa keluarganya merupakan faktor utama dalam menentukan masa depan kariernya. Bahkan, pria yang sering dipanggil Jojo itu mengakui pernah berpikir untuk sepenuhnya meninggalkan dunia bulu tangkis setelah kegagalan di Olimpiade Paris 2024 yang lalu.

"Kalau boleh cerita sedikit, sebenarnya ini bermula setelah Olimpiade Paris. Saat itu, kami semua sudah berkomitmen, baik saya maupun keluarga. Kami sudah memberikan segalanya untuk persiapan olimpiade, tapi hasilnya ternyata belum memuaskan. Secara pribadi, saya juga merasa kurang puas. Bahkan sempat terlintas di pikiran saya untuk berhenti total dari bulu tangkis," kata Jonatan dalam konferensi pers di Pelatnas PBSI Cipayung.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/320/3183950/jurusan_akutansi_gaji_besar-JQuf_large.jpg
5 Profesi Bergaji Tinggi untuk Lulusan Akuntansi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/455/3180280/ai-oyjq_large.jpg
92 Juta Pekerjaan Siap Digantikan, RI-Australia Bahas AI untuk Daya Saing Bisnis Masa Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/622/3176844/rupiah-9EeV_large.jpg
Daftar 5 Profesi Bergaji Tinggi untuk Lulusan Teknik Informatika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/455/3175622/kluivert-1mxl_large.jpg
Adu Bayaran Termahal Pelatih Patrick Kluivert dengan Herve Renard, Bak Bumi dan Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/622/3169202/lulusan-aMOW_large.jpg
Daftar 10 Profesi Bergaji Tinggi untuk Lulusan Sastra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/455/3167582/kerja-iMJu_large.jpg
Daftar 10 Profesi Bergaji Tinggi untuk Lulusan Teknik
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement