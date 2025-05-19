Sapi Paling Mahal di Dunia

JAKARTA - Sapi paling mahal di Dunia. Sapi betina bernama Viatina-19 resmi menyandang gelar sapi termahal di dunia setelah terjual dalam balai lelang Brasil senilai USD4 juta atau sekitar Rp65,8 miliar (kurs Rp16.450).

Capaian fantastis tersebut tercatat di Guinness World Records dan memecahkan rekor harga ternak sebelumnya lebih dari tiga kali lipat.

Berikut sapi-sapi termahal yang dirangkum Okezone, Senin (19/5/2025).

1. Sapi Seharga Supercar

Berbobot ±1,1 ton dengan bulu putih bak salju, Viatina-19 berasal dari ras Nelore, subspesies Zebu yang mendominasi 80 persen peternakan sapi Brasil. Keistimewaannya terletak pada kecepatan membentuk otot, struktur tulang kokoh, kuku kuat, sifat penurut, kecantikan fisik, hingga insting keibuan yang diidamkan peternak daging.

“Ini bukan ternak konsumsi, ini investasi genetik,” kata salah satu pemilik, Ney Pereira, kepada sebuah sumberl.

Telur dan sperma Viatina-19 kini diekstraksi untuk program pembibitan, lalu ditanam pada sapi pengganti demi menghasilkan keturunan unggul. Sel telurnya sudah terjual ke Bolivia; ekspor berikutnya menarget Uni Emirat Arab, India, dan Amerika Serikat. Saat ini Viatina-19 tengah bunting anak pertamanya.

Nilai “emas biologis” itu membuat Viatina-19 dikawal kamera keamanan 24 jam dan penjaga bersenjata. Bahkan, pemilik sebuah konsorsium peternak memasang dua papan reklame raksasa di Minas Gerais untuk memamerkan sapi mereka kepada publik.

2. Lima Ras Mahal Lain di Pasar Global

Fenomena sapi miliaran rupiah tidak hanya terjadi di Brasil. Berikut deretan ras premium dengan harga selangit:

1. Wagyu

Berawal dari Jepang, Wagyu dikenal luas berkat pola lemak marmernya yang melimpah, menghasilkan daging lembut dan juicy. Ras ini terbentuk melalui persilangan dengan sapi Eropa—seperti Simmental, Devon, dan Brown Swiss—yang tersohor kualitasnya. Perawatannya sangat ketat; sejak dalam kandungan, induk dan janin dipantau ketat oleh peternak. Harga Wagyu biasanya mulai US$30.000 (±Rp451 juta), bahkan pernah menembus USD400 ribu (sekitar Rp6 miliar) di lelang.

2. Brahman

Berakar di India dan Amerika Serikat, Brahman mudah dikenali lewat kulit putih, punuk menonjol, dan telinga besar. Bernama ilmiah Bos indicus, sapi ini diternakkan untuk daging, susu, dan program pemuliaan. Dengan silsilah unggul, satu ekor Brahman berkualitas bisa dibanderol sekitar USD20 ribu (±Rp300 juta).

3. Black Angus

Asal Skotlandia, Black Angus digemari restoran steak karena rasanya yang kaya. Selain daging, bagian tubuh lain—kulit, tulang rawan, hingga tendon—diolah menjadi produk seperti kolagen dan agar-agar. Harga Black Angus premium mulai USD10 ribu (±Rp150 juta) per ekor.

4. Longhorn

Berasal dari Spanyol dan populer di Amerika Serikat, Longhorn kerap tampil di ajang pertunjukan seperti Horn Showcase. Ciri utamanya: bobot di atas 450 kg dan tanduk panjang nan dramatis. Kisaran harga sapi ini berkisar USD10 ribu (±Rp150 juta).