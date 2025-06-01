Arab Saudi dan Qatar Bakal Beri Bantuan untuk PNS di Suriah

JAKARTA - Arab Saudi dan Qatar mengumumkan dukungan finansial bersama untuk pegawai sektor publik di Suriah. Dukungan finansial ini diberikan selama tiga bulan.



Pemberian bantuan ini diumumkan setelah Arab Saudi dan Qatar juga akan melunasi utang Suriah USD15 juta atau setara Rp243 miliar di Bank Dunia. Hal ini sebagai bentuk untuk memulihkan ekonomi Suriah.



Dukungan ini merupakan bagian dari komitmen kedua negara untuk menjaga stabilitas di Suriah, mengurangi penderitaan kemanusiaan dan memajukan kepentingan rakyat Suriah. Dukungan ini mencerminkan ikatan yang kuat dan hubungan historis yang telah lama terjalin yang menyatukan rakyat ketiga negara. Demikian dilansir Saudi Press Agency (SPA), Jakarta, Minggu (1/6/2025).



"Arab Saudi dan Qatar menegaskan bahwa dukungan ini mencerminkan komitmen mereka untuk memajukan upaya pembangunan, memperkuat stabilitas ekonomi dan sosial di Suriah, dan berkontribusi pada peningkatan kondisi kehidupan rakyat Suriah," bunyi pernyataan tersebut.



Mereka juga menyampaikan aspirasi untuk mengoordinasikan upaya dengan komunitas internasional, terutama dengan mitra pembangunan dari organisasi regional dan internasional dalam visi yang jelas dan komprehensif yang mempromosikan dukungan yang efektif dan berkelanjutan, dan meningkatkan peluang pembangunan bagi rakyat Suriah.

(Dani Jumadil Akhir)