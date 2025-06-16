Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rusun di Pusat Kota Bakal Dapat KPR Subsidi, Harga Jadi Berapa? 

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 16 Juni 2025 |21:05 WIB
Rusun di Pusat Kota Bakal Dapat KPR Subsidi, Harga Jadi Berapa? 
Rumah Susun Bakal Dapat FLPP. (Foto: Okezone.com/PKP)
A
A
A

JAKARTA - Rumah susun atau rusun subsidi akan mendapat Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pun mematangkan regulasi untuk program FLPP khusus rusun. 

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati menjelaskan, sebetulnya untuk rusun ada mekanisme FLPP, namun saat ini memang belum banyak.

"Berarti ada hal yang perlu kita sesuaikan, ini pun kita sedang godok, pada saatnya nanti sudah oke kita juga akan lakukan hal seperti ini di mana kita akan undang juga dari para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan," katanya, dikutip dari Antara, Jakarta, Senin (16/6/2025). 

Kebijakan rumah susun menjadi perhatian dari Kementerian PKP, terlebih lagi di wilayah perkotaan itu nantinya juga akan banyak hunian yang mengusung hunian vertikal.

Kementerian PKP saat ini sedang mendorong bagaimana rusun dengan mekanisme FLPP bisa betul-betul berjalan, mengingat pada kenyataannya di wilayah perkotaan soal rusun masih sangat menantang.

"Oh mungkin harga per meter perseginya harus kita sesuaikan atau mungkin aturannya harus dibuat berbeda dengan yang rumah tapak, jadi itu juga kita kerjakan," kata Sri.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/470/3118836/rusun-VfSR_large.jpg
7.426 Unit Rusun Wisma Atlet Siap Dipakai MBR dan ASN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/17/470/3105321/maruarar_sirait-UlPY_large.jpg
Ada 55 Ribu Rumah Khusus Buat TNI AD, Dibangun Akhir Januari 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/08/470/3102620/rusun-GPDU_large.jpg
Qatar Biayai Pembangunan 1 Juta Rusun di RI, Incar Lokasi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/470/3098612/update-pembangunan-47-tower-rusun-asn-dan-hankam-di-ikn-sudah-91-36-a5OVDGzMpF.jpg
Update Pembangunan 47 Tower Rusun ASN dan Hankam di IKN Sudah 91,36%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/01/470/3091264/warga-kolong-jembatan-direlokasi-ke-rusun-rawa-buaya-gratis-6-bulan-glo100T0tE.jpg
Warga Kolong Jembatan Direlokasi ke Rusun Rawa Buaya, Gratis 6 Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/470/3090426/penghuni-rusun-pasar-rumput-terima-kunci-sewa-paling-murah-rp1-1-juta-f0kiE3wFek.jpg
Penghuni Rusun Pasar Rumput Terima Kunci, Sewa Paling Murah Rp1,1 Juta
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement