Rusun di Pusat Kota Bakal Dapat KPR Subsidi, Harga Jadi Berapa?

JAKARTA - Rumah susun atau rusun subsidi akan mendapat Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pun mematangkan regulasi untuk program FLPP khusus rusun.

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati menjelaskan, sebetulnya untuk rusun ada mekanisme FLPP, namun saat ini memang belum banyak.

"Berarti ada hal yang perlu kita sesuaikan, ini pun kita sedang godok, pada saatnya nanti sudah oke kita juga akan lakukan hal seperti ini di mana kita akan undang juga dari para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan," katanya, dikutip dari Antara, Jakarta, Senin (16/6/2025).

Kebijakan rumah susun menjadi perhatian dari Kementerian PKP, terlebih lagi di wilayah perkotaan itu nantinya juga akan banyak hunian yang mengusung hunian vertikal.

Kementerian PKP saat ini sedang mendorong bagaimana rusun dengan mekanisme FLPP bisa betul-betul berjalan, mengingat pada kenyataannya di wilayah perkotaan soal rusun masih sangat menantang.

"Oh mungkin harga per meter perseginya harus kita sesuaikan atau mungkin aturannya harus dibuat berbeda dengan yang rumah tapak, jadi itu juga kita kerjakan," kata Sri.