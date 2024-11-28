Advertisement
PROPERTY

Penghuni Rusun Pasar Rumput Terima Kunci, Sewa Paling Murah Rp1,1 Juta

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |13:01 WIB
Penghuni Rusun Pasar Rumput Terima Kunci, Sewa Paling Murah Rp1,1 Juta
Serah Terima Kunci Rusun Pasar Rumput. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Penghuni Rusun Pasar Rumput menerima kunci hunian hari ini. Secara simbolik penyerahan kunci dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono dan Pj Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi.

Adapun dalam sambutannya, Teguh menyampaikan kalau sebelumnya telah dilangsungkan open house pada 1 November 2024. Saat itu tercatat ada ada 1.314 pendaftar.

"Saat ini yang sudah clear dan clean untuk menyelesaikan segala persoalan administrasi sebanyak 334 pendaftar dan ini yang kemudian diserahkan kuncinya pada hari ini," sambungnya, Kamis (28/11/2024).

Dia menjelaskan, untuk rusun Pasar Rumput ini terdapat 1.984 hunian. Dia menjelaskan untuk 689 unit akan dikhususkan bagi masyarakat yang telah masuk program, sementara 1.295 unit disediakan untuk warga yang berpenghasilan rendah.

Sementara untuk harga sewanya mulai tiap bulannya paling rendah sebesar Rp1.100.000 dan yang harga termahal Rp2.250.000. Nominal harga tersebut sebenarnya telah diturunkan berkat hasil koordinasi antar lembaga.

