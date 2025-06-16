Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dilelang 15 Aset Penunggak Pajak, Ada Mobil Jeep hingga Motor Listrik 

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 16 Juni 2025 |20:02 WIB
Dilelang 15 Aset Penunggak Pajak, Ada Mobil Jeep hingga Motor Listrik 
Dilelang 15 Aset Penunggak Pajak, Ada Mobil Jeep hingga Motor Listrik . (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat melelang aset-aset sitaan milik penunggak pajak pada Rabu 25 Juni 2025. Lelang Eksekusi ini merupakan bagian dari upaya penagihan aktif atas utang pajak dan akan dilakukan secara daring melalui situs resmi pemerintah di lelang.go.id. 

Sebanyak 15 barang bergerak dari delapan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di bawah Kanwil DJP Jakarta Barat akan dilelang dalam kondisi apa adanya (as is) dengan sistem open bidding tanpa kehadiran fisik peserta.

Pelaksanaan lelang ini merupakan hasil kerja sama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) DKI Jakarta, dan menjadi langkah tegas dalam penegakan hukum terhadap penunggak pajak.

“Lelang ini tidak hanya bertujuan untuk memulihkan penerimaan negara, tetapi juga menunjukkan komitmen kami dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan memberi efek jera bagi Wajib Pajak yang tidak menjalankan kewajiban perpajakannya,” tegas Kanwil DJP Jakarta Barat, Senin (16/6/2025). 

Berikut objek lelang yang akan ditawarkan kepada publik antara lain:

1. Mobil Toyota HILUX 2.46 DC 4X4 MT

2. Mobil Toyota Jeep Harrier 2.4 AT

3. Mobil Toyota Rush 1.5G M.T

4. Mobil Volvo XC90 2.9 T6 Tahun 2005

5. Mobil Nissan X-TRAIL 2.5 ST A/T Tahun 2010

6. Sepeda motor Honda Revo

7. Sepeda motor Yamaha NMAX

8. Sepeda motor Honda Vario 150 cc

9. Sepeda motor listrik Alessa

10. Sepeda motor Honda Vario

11. Sepeda motor Honda Beat

12. Paket sistem video integrasi ruang operasi

13. Lima unit air purifier merk Novaerus NV800

14. Satu unit forklift/reach truck

15. Tractor head/truk tronton

Adapun lelang akan dimulai Rabu, 25 Juni 2025 pukul 10.00–11.30 WIB, sesuai jadwal masing-masing objek.

Informasi lengkap seperti nilai limit dan jadwal penawaran tersedia di laman resmi: t.kemenkeu.go.id/lelangjakbar2025. 

 

