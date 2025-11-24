Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

DJKN Tegaskan Lelang Barang Dilakukan Secara Adil dan Terbuka

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 24 November 2025 |14:59 WIB
DJKN Tegaskan Lelang Barang Dilakukan Secara Adil dan Terbuka
Lelang Barang DJKN Kemenkeu (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa jual-beli lelang dilakukan secara transparan dan adil.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, Rionald Silaban menyatakan saat ini, lelang telah berkembang menjadi platform jual-beli yang modern, aman dan tepercaya.

Menurutnya seluruh proses dilakukan secara digital, transparan dan diawasi oleh pejabat yang berwenang.

"Dengan demikian, masyarakat tidak perlu ragu untuk menggunakan lelang sebagai sarana
memperoleh barang dengan mekanisme yang adil dan terbuka,” ujarnya saat Lelang Fun Run Jakarta dikutip, Senin (24/11/2025).

DJKN saat ini terus berupaya memperkenalkan platform jual-beli lelang.go.id kepada masyarakat. Salah satunya dengan kegiatan olahraga publik yang dikemas sebagai kampaye publik yang informatif mengenai proses lelang.

 

