3 Fakta Terbaru BSU 2025 Rp600.000 Cair ke Pekerja

JAKARTA - Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 sebesar Rp600.000 siap dicairkan ke pekerja yang memenuhi syarat. Penyaluran BSU 2025 ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli bagi pekerja yang berpenghasilan rendah. BSU 2025 menyasar 17,3 juta pekerja dari berbagai sektor dengan penghasilan di bawah Rp3,5 juta.

Aturan penerima BSU 2025 diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh.

Pencairan BSU 2025 akan disalurkan melalui bank himbara (BNI, BRI, BTN, Mandiri) dan BSI. Alternatif pencairan BSU 2025, penerima juga dapat menggunakan layanan PosPay melalui Kantor Pos.

Berikut ini Okezone rangkum pencairan BSU 2025 sebesar Rp600.000, Jakarta, Senin (16/6/2025).

1. Tanda-Tanda BSU 2025 Cair

Para pekerja bisa mengecek status penerima melalui link https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id/. Kemudian akan ada notifikasi status penerima BSU 2025.

Notifikasi di BPJS Ketenagakerjaan

- Bukan penerima BSU: “Mohon maaf, Anda belum termasuk dalam kriteria calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU)”.

- Calon penerima BSU dan diminta mengisi data rekening bank: “Data Anda masih dalam proses verifikasi dan validasi sesuai Permenaker Nomor 5 Tahun 2025. Mohon lengkapi data rekening agar dapat diproses lebih lanjut”.

- Calon penerima BSU dan sudah mengisi data rekening bank: “Pembaruan rekening berhasil. Selanjutnya data Anda akan dilakukan verifikasi dan validasi sesuai Permenaker Nomor 5 Tahun 2025”.

- BSU telah dicairkan: “Bantuan Subsidi Upah (BSU) berhasil ditransfer melalui rekening yang telah terdaftar”.