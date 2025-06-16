Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

3 Fakta Terbaru BSU 2025 Rp600.000 Cair ke Pekerja

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 16 Juni 2025 |06:09 WIB
3 Fakta Terbaru BSU 2025 Rp600.000 Cair ke Pekerja
3 Fakta Terbaru BSU 2025 Rp600.000 Cair ke Pekerja (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 sebesar Rp600.000 siap dicairkan ke pekerja yang memenuhi syarat. Penyaluran BSU 2025 ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli bagi pekerja yang berpenghasilan rendah. BSU 2025 menyasar 17,3 juta pekerja dari berbagai sektor dengan penghasilan di bawah Rp3,5 juta. 

Aturan penerima BSU 2025 diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh.

Pencairan BSU 2025 akan disalurkan melalui bank himbara (BNI, BRI, BTN, Mandiri) dan BSI. Alternatif pencairan BSU 2025, penerima juga dapat menggunakan layanan PosPay melalui Kantor Pos.

Berikut ini Okezone rangkum pencairan BSU 2025 sebesar Rp600.000, Jakarta, Senin (16/6/2025).

1. Tanda-Tanda BSU 2025 Cair

Para pekerja bisa mengecek status penerima melalui link https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id/. Kemudian akan ada notifikasi status penerima BSU 2025. 

Notifikasi di BPJS Ketenagakerjaan

- Bukan penerima BSU: “Mohon maaf, Anda belum termasuk dalam kriteria calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU)”.

- Calon penerima BSU dan diminta mengisi data rekening bank: “Data Anda masih dalam proses verifikasi dan validasi sesuai Permenaker Nomor 5 Tahun 2025. Mohon lengkapi data rekening agar dapat diproses lebih lanjut”. 

- Calon penerima BSU dan sudah mengisi data rekening bank: “Pembaruan rekening berhasil. Selanjutnya data Anda akan dilakukan verifikasi dan validasi sesuai Permenaker Nomor 5 Tahun 2025”.

- BSU telah dicairkan: “Bantuan Subsidi Upah (BSU) berhasil ditransfer melalui rekening yang telah terdaftar”. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/622/3187937/bantuan_subsidi_upah-YCbn_large.jpg
Penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan 2025, Bantuan Cair Rp600.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187466/bsu_2025-hzyD_large.jpg
Info Terbaru Cara Cek BSU Ketenagakerjaan Rp600.000, Apakah Cair Lagi Desember 2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/622/3187422/bsu-xPJK_large.jpg
BSU BPJS Ketenagakerjaan Rp600.000 Cair di Desember 2025? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/622/3187201/bsu-5yR7_large.png
Cek BSU BPJS Ketenagakerjaan 2025 Rp600.000, Cair Lagi di Desember?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185491/bsu_2025-0cXK_large.png
Cek Info Terbaru Apakah BSU BPJS Ketenagakerjaan Rp600.000 Bakal Cair Lagi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/622/3184388/bsu_2025-VyG0_large.jpg
Info Penting! Cek Pencairan BSU Rp600.000, Pekerja Wajib Tahu
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement