Anggaran Makan Bergizi Gratis Capai Rp4,4 Triliun, Dinikmati 4,89 Juta Penerima

Angka ini naik dibandingkan realisasi hingga April 2025 yang tercatat Rp2,3 triliun. (Foto: Okezone.com/MPI)

JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai Rp4,4 triliun hingga 31 Mei 2025. Angka ini naik dibandingkan realisasi hingga April 2025 yang tercatat Rp2,3 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, peningkatan anggaran makan bergizi mencerminkan adanya percepatan dalam pelaksanaan program yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional.

“Nah, ini dilaksanakan oleh 1.716 SPPG dan manfaatnya diterima oleh 4,89 juta penerima manfaat," kata Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Juni 2025, Selasa (17/6/2025).

Menurut Suahasil, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, penerima manfaat MBG tahun 2025 ditargetkan mencapai 82,9 juta penerima, yang akan dilayani oleh 32 ribu SPPG, serta Kemenkeu menyiapkan anggaran tambahan sebesar Rp100 triliun.