HOME FINANCE PROPERTY

Hotel di Jakarta Dapat Keringanan Pajak Dampak Efisiensi Anggaran Pemerintah 

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 17 Juni 2025 |12:06 WIB
Hotel di Jakarta Dapat Keringanan Pajak Dampak Efisiensi Anggaran Pemerintah 
Wagub Rano Karno soal Hotel di Jakarta (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA -  Pemprov DKI Jakarta memberikan stimulus berupa keringanan pajak untuk industri perhotelan di Jakarta. 

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno mengakui kondisi perhotelan di Jakarta sedang terganggu perihal pemasukan.

"Kemudian kita juga memberikan stimulus kepada dunia perhotelan yang sekarang jujur gak usah kita tutupi sedang terganggu," ujar Rano kepada wartawan di TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (17/6/2025).

"Bahkan mungkin dalam minggu ini kita akan memberikan stimulus untuk peringanan pajak untuk hotel," tambahnya.

1. Tingkatkan Kunjungan

Bang Doel sapaan karibnya itu menyebut Jakarta juga setiap pekan mulai membuat kegiatan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Ia berharap hal itu dapat meningkatkan kunjungan ke hotel-hotel di Jakarta.

"Nah itulah makanya. Dan kenapa Jakarta setiap Minggu membuat atraksi, membuat event dalam rangka untuk meningkatkan jumlah kunjungan. Nah kalau jumlah kunjungan meningkat, kita berharap mereka akan stay di hotel-hotel sekitar. Jadi itulah langkah-langkah yang kita lakukan," ucapnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
