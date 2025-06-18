Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

BRI Jadi Faktor Penting Perjalanan UMKM Baker’s Gram

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 18 Juni 2025 |21:40 WIB
BRI Jadi Faktor Penting Perjalanan UMKM Baker’s Gram
BRI Dukung UMKM (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - UMKM di bidang kuliner yakni Baker’s Gram telah berevolusi dari industri rumahan menjadi cafe modern dengan visi ekspor global. BRI juga menjadi faktor penting dalam perjalanan Baker’s Gram. 

Melalui Rumah BUMN Jakarta, BRI juga memberikan kemudahan layanan transaksi keuangan digital seperti EDC Merchant dan QRIS.

“BRI berkomitmen menjadi mitra utama pertumbuhan UMKM di seluruh Indonesia. Melalui Rumah BUMN, kami tidak hanya memberikan akses pelatihan dan pembinaan, tetapi juga mendukung UMKM dengan teknologi dan akses pasar,” ujar Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi, Rabu (18/6/2025).

Saat ini, Baker’s Gram sedang bersiap untuk langkah besar berikutnya yakni ekspor ke pasar internasional. 

 

Halaman:
1 2
