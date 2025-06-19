Syukuran HUT ke-58, Perum BULOG Beri Penghargaan untuk Karyawan dan Mitra Strategis

JAKARTA – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-58, Perum BULOG menyelenggarakan acara syukuran yang dilaksanakan pada Rabu (18/6/2025) bertempat di Gedung Serba Guna Oryza, Kantor Pusat Perum BULOG.

Dengan mengusung tema “58 Tahun Mengantarkan Kebaikan”, kegiatan ini menjadi momen reflektif dan apresiatif atas perjalanan panjang dan kontribusi Perum BULOG dalam menjaga ketahanan pangan nasional.



Acara ini tidak hanya menjadi ajang syukur, tetapi juga menjadi ruang untuk memberikan penghargaan kepada para insan BULOG (BULOGERS) yang telah menunjukkan dedikasi tinggi, kinerja unggul, serta kontribusi nyata bagi kemajuan perusahaan sepanjang tahun 2025.



Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian menyeluruh terhadap kinerja tahun berjalan, sejumlah penghargaan dianugerahkan kepada individu dan unit kerja terbaik di lingkungan Perum BULOG, termasuk juga kepada mitra strategis di lapangan.

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Direktur Utama Perum BULOG Novi Helmy Prasetya. Adapun kategori penghargaan yang diberikan meliputi:

- 6 Karyawan Terbaik Perum BULOG Tahun 2025

- 5 Pemimpin Wilayah Terbaik dalam Pengadaan Serap Gabah/Beras Tahun 2025

- 5 Pemimpin Cabang Terbaik dalam Pengadaan Serap Gabah/Beras Tahun 2025

- 5 Komandan Distrik Militer (Dandim) Terbaik dalam mendukung pengadaan gabah dan beras Perum BULOG sepanjang tahun 2025

- Media Digital Terbaik Tahun 2025 tingkat wilayah

Penerima penghargaan kategori Pemimpin Wilayah Terbaik dalam Pengadaan Serap Gabah/Beras. (Foto: dok BULOG)





Direktur Utama Perum BULOG Novi Helmy Prasetya menyampaikan, “Di usia ke-58, BULOG terus bertransformasi menjadi fondasi logistik pangan nasional. Tahun ini, BULOG mencatat sejarah baru dengan mengamankan lebih dari 4 juta ton setara beras."



Para nominator penerima penghargaan telah melalui proses seleksi ketat berdasarkan parameter objektif yang mengukur capaian kinerja, inovasi, dampak positif terhadap perusahaan, serta komitmen terhadap visi misi Perum BULOG.



Melalui kegiatan ini, Perum BULOG berharap dapat terus menumbuhkan semangat positif di kalangan karyawan dan mitra, memperkuat budaya kerja unggul, serta mempererat kolaborasi strategis guna menjawab tantangan pangan di masa depan.



"Pencapaian ini adalah hasil semangat gotong royong seluruh BULOGERS," tutur Novi Helmy.

Ia berharap, perayaan HUT ke-58 menjadi momen syukur dan kebersamaan untuk memperkuat silaturahmi serta apresiasi bagi insan terbaik BULOG. "Mari terus melangkah bersama untuk mengantarkan kebaikan bagi negeri,” ucapnya.

(Agustina Wulandari )