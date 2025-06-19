Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Syukuran HUT ke-58, Perum BULOG Beri Penghargaan untuk Karyawan dan Mitra Strategis

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 19 Juni 2025 |16:25 WIB
Syukuran HUT ke-58, Perum BULOG Beri Penghargaan untuk Karyawan dan Mitra Strategis
Syukuran HUT ke-58 Perum BULOG. (Foto: dok BULOG)
A
A
A

JAKARTA – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-58, Perum BULOG menyelenggarakan acara syukuran yang dilaksanakan pada Rabu (18/6/2025) bertempat di Gedung Serba Guna Oryza, Kantor Pusat Perum BULOG.

Dengan mengusung tema “58 Tahun Mengantarkan Kebaikan”, kegiatan ini menjadi momen reflektif dan apresiatif atas perjalanan panjang dan kontribusi Perum BULOG dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Acara ini tidak hanya menjadi ajang syukur, tetapi juga menjadi ruang untuk memberikan penghargaan kepada para insan BULOG (BULOGERS) yang telah menunjukkan dedikasi tinggi, kinerja unggul, serta kontribusi nyata bagi kemajuan perusahaan sepanjang tahun 2025.

Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian menyeluruh terhadap kinerja tahun berjalan, sejumlah penghargaan dianugerahkan kepada individu dan unit kerja terbaik di lingkungan Perum BULOG, termasuk juga kepada mitra strategis di lapangan.

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Direktur Utama Perum BULOG Novi Helmy Prasetya. Adapun kategori penghargaan yang diberikan meliputi:

- 6 Karyawan Terbaik Perum BULOG Tahun 2025
- 5 Pemimpin Wilayah Terbaik dalam Pengadaan Serap Gabah/Beras Tahun 2025
- 5 Pemimpin Cabang Terbaik dalam Pengadaan Serap Gabah/Beras Tahun 2025
- 5 Komandan Distrik Militer (Dandim) Terbaik dalam mendukung pengadaan gabah dan beras Perum BULOG sepanjang tahun 2025
- Media Digital Terbaik Tahun 2025 tingkat wilayah

HUT ke-58 BULOG
Penerima penghargaan kategori Pemimpin Wilayah Terbaik dalam Pengadaan Serap Gabah/Beras. (Foto: dok BULOG)



Direktur Utama Perum BULOG Novi Helmy Prasetya menyampaikan, “Di usia ke-58, BULOG terus bertransformasi menjadi fondasi logistik pangan nasional. Tahun ini, BULOG mencatat sejarah baru dengan mengamankan lebih dari 4 juta ton setara beras."

Para nominator penerima penghargaan telah melalui proses seleksi ketat berdasarkan parameter objektif yang mengukur capaian kinerja, inovasi, dampak positif terhadap perusahaan, serta komitmen terhadap visi misi Perum BULOG.

Melalui kegiatan ini, Perum BULOG berharap dapat terus menumbuhkan semangat positif di kalangan karyawan dan mitra, memperkuat budaya kerja unggul, serta mempererat kolaborasi strategis guna menjawab tantangan pangan di masa depan.

"Pencapaian ini adalah hasil semangat gotong royong seluruh BULOGERS," tutur Novi Helmy.

Ia berharap, perayaan HUT ke-58 menjadi momen syukur dan kebersamaan untuk memperkuat silaturahmi serta apresiasi bagi insan terbaik BULOG. "Mari terus melangkah bersama untuk mengantarkan kebaikan bagi negeri,” ucapnya.

(Agustina Wulandari )

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/16/3191314//huawei_matepad_12x_2026_hadirkan_produktivitas_next_level-oO8H_large.jpg
HUAWEI MatePad 12X 2026: Tablet PC-Level untuk Produktivitas Next Level, dengan Layar Ultra-Clear PaperMatte dan M-Pencil Pro Hadiah Sempurna untuk Belajar dan Bekerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/1/3191266//ilustrasi_galon_lanjut_usia-IAS3_large.jpg
KKI dan BPKN Imbau Konsumen Tolak dan Laporkan Peredaran Galon Lanjut Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/11/3191159//kata_kreatif-SGrp_large.jpg
Penetapan KaTa Kreatif 2025, Menteri Ekraf Dorong Tiap Kota Punya Subsektor Unggulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/11/3191121//ilustrasi_membeli_kendaraan_baru-TIJo_large.jpg
Beli Kendaraan Baru? Ini Prosedur Pembayaran BBNKB yang Harus Diketahui
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/11/3191116//founder_nawla_alwan_abdul_zaki-AdIE_large.jpeg
Sukses Berkarya Sebelum 30, UMKM Nawla Rajut Mimpi di Usia Muda bersama Shopee
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/11/3191016//ilustrasi_hibah_kendaraan-eazZ_large.jpg
Kendaraan Hibah Tidak Wajib BBNKB? Begini Kebijakan Resmi Pemprov DKI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement