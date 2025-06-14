Advertisement
HOME FINANCE

Lampaui Target, BULOG Jatim Sumbang Penyerapan Gabah Tertinggi Nasional

Rizqa Leony Putri , Jurnalis-Sabtu, 14 Juni 2025 |12:31 WIB
Lampaui Target, BULOG Jatim Sumbang Penyerapan Gabah Tertinggi Nasional
Perum BULOG Kantor Wilayah Jawa Timur (Kanwil Jatim) berhasil melampaui target penyerapan gabah/beras petani. (Foto: dok BULOG)
A
A
A

SURABAYA – Perum BULOG Kantor Wilayah Jawa Timur (Kanwil Jatim) berhasil melampaui target penyerapan gabah/beras petani, hal ini menunjukkan komitmen kuat Perum BULOG Jawa Timur dalam menjaga ketersediaan pangan di tingkat daerah maupun nasional.

Pemimpin Wilayah Perum BULOG Kanwil Jawa Timur Langgeng Wisnu mengatakan bahwa capaian kinerja penyerapan Gabah/Bertas Perum Bulog Jawa Timur sudah melampaui target, yaitu 580 ribu ton dari target 579 ribu ton setara beras atau sudah melampaui 100 persen dari target yang telah ditetapkan.

Hal ini disampaikannya pada rapat kerja bersama Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur di Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, Jumat (13/6/2025).

Langgeng menegaskan, realisasi pengadaan ini menjadikan Kanwil Jatim sebagai penyumbang tertinggi penyerapan gabah/beras secara nasional, yaitu sebesar 23 persen dari total pengadaan gabah/beras Perum BULOG di seluruh Indonesia yang telah mencapai 2,5 juta ton.

Capaian pengadaan gabah/beras 2025 ini merupakan capaian Perum Bulog Jawa Timur yang tertinggi selama 10 tahun terakhir. Bahkan jika dibandingkan dengan 2024 lalu, penyerapan Bulog Kanwil Jawa Timur naik 600 persen, dan masih berpotensi untuk terus bertambah sampai dengan akhir tahun nanti.

Halaman:
1 2
