Wali Kota Farhan Libatkan MNC Group dalam Transformasi Ekonomi Kreatif Bandung

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengajak MNC Group menjadi bagian dari transformasi Kota Bandung . (Foto: Okezone.com/MPI)

JAKARTA – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengajak MNC Group menjadi bagian dari transformasi Kota Bandung dalam menggarap basis pertumbuhan ekonomi kreatif.

“Dengan para pelaku bisnis di seluruh Indonesia, tentu saja kita berharap sekali bahwa MNC bisa menjadi bagian yang tidak terlepaskan dari Bandung yang baru, yang ramah terhadap seluruh investor,” kata Farhan di MNC Tower, Jakarta Pusat, Kamis (19/6/2025).

Menurut Farhan, sinergi dengan MNC Group tidak hanya terbatas pada sektor media atau penyiaran, tetapi juga merambah ke penyelenggaraan kegiatan kreatif.

Menanggapi ajakan tersebut, Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo menyambut baik kolaborasi dengan Kota Kembang.

Dirinya meyakini bahwa di bawah kepemimpinan Farhan, Bandung akan berkembang lebih maju, terutama dengan pendekatan keterbukaan terhadap investor.

“Selamat kepada Pak Farhan sebagai Wali Kota Bandung. Hebat, langsung naik daun. Saya yakin Bandung akan jauh lebih maju,” ujar Hary.