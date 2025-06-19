Putin Janji Bantu Indonesia Kembangkan Nuklir dan Teknologi AI

JAKARTA - Presiden Rusia Vladimir Putin siap membantu Indonesia dalam mengembangkan proyek nuklir damai atau bertujuan non militer di Indonesia. Hal ini disampaikan Putin usai melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Konstantinovsky, St. Petersburg, Rusia, hari ini.

“Kami terbuka untuk kerja sama dengan mitra Indonesia di bidang nuklir. Kami juga berkeinginan untuk merealisasikan proyek nuklir di bidang damai,” kata Putin, Kamis (19/6/2025).

Bukan hanya kerja sama di bidang nuklir, Putin juga mengungkap minatnya untuk memperluas hubungan dalam membangun teknologi canggih, termasuk penjelajahan luar angkasa dengan tujuan damai, kota pintar, kecerdasan buatan, serta kebudayaan.

“Selama lebih 6 tahun di pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan Rusia di Jakarta, kami mengatur dan mengadakan konser pameran dan pertunjukan seni Rusia. Pusat pendidikan Rusia dan Indonesia di buka di Jakarta dan Bali,” jelasnya.

Selain itu, Putin dan Prabowo juga membahas mengenai isu global dan regional. Menurutnya, Indonesia dan Rusia menegaskan setiap negara harus dijaga kedaulatannya.

“Kedua negara kami membela prinsip kedaulatan di area internasional. Bersatu padu perkembangan damai di kawasan Asia Pasifik, kami koordinasikan di PBB dan platform lain,” tuturnya.