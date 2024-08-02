Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kurangi Batu Bara Cs, RI Serius Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

Atikah Umiyani , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |12:14 WIB
Kurangi Batu Bara Cs, RI Serius Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir
Pembangunan PLTN untuk kurangi emisi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian ESDM serius membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Pemerintah melakukan diversifikasi sumber energi dan pengurangan emisi karbon dengan memasukkan opsi nuklir dalam rencana penyediaan tenaga listrik yang lebih bersih dan tetap andal.

"Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya energi memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin dalam transisi energi pada level global. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia akan menjadi bagian integral dari strategi energi untuk memasukkan energi nuklir ke dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN)," jelas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman P. Hutajulu dalam keterangan resminya, Kamis (1/8/2024).

Jisman juga mengingatkan bahwa tantangan utama dalam pengembangan teknologi nuklir adalah persepsi dan penerimaan publik terhadap energi nuklir. Edukasi dan sosialisasi yang tepat menjadi hal yang sangat penting untuk mengubah pandangan masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap keamanan dan manfaat teknologi ini.

"Kita perlu mengedukasi masyarakat tentang keuntungan dan keselamatan penggunaan energi nuklir, serta langkah-langkah mitigasi risiko yang telah diterapkan," imbau Jisman.

Koordinasi yang kuat antar berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, industri, dan lembaga penelitian, sangat penting untuk memastikan keberhasilan program ini. Kerja sama lintas sektoral harus diperkuat untuk mengatasi hambatan-hambatan dan memastikan bahwa semua pihak bekerja dalam satu arah yang sama.

Dalam kesempatan yang sama, Pakar Energi Universitas Gajah Mada Tumiran menyampaikan bahwa penggunaan energi nuklir dalam penyediaan listrik merupakan langkah yang baik dalam mendukung upaya Pemerintah mengurangi penggunaan energi fosil.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/320/3148812/pertemuan_presiden_prabowo_dengan_presiden_rusia_vladimir_putin-1W7L_large.jpg
Putin Janji Bantu Indonesia Kembangkan Nuklir dan Teknologi AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/320/3142212/pembangkit-p7te_large.png
RI Akan Bangun Pembangkit Listrik Nuklir di Sumatera dan Kalimantan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/19/320/3132072/bahlil-U6em_large.jpg
RI Targetkan PLTN Beroperasi 2030
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/08/320/3046278/prabowo-gandeng-rusia-bangun-energi-nuklir-ri-begini-respons-menteri-esdm-Rwb2r3fOXa.png
Prabowo Gandeng Rusia Bangun Energi Nuklir RI, Begini Respons Menteri ESDM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/28/56/3001773/ilyushin_il_80-XDJU_large.jpg
Apa Itu Pesawat Kiamat? Jet yang Dianggap Pertanda Potensi Pecahnya Perang Nuklir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/17/56/2997141/ilustrasi-5UEg_large.jpg
Benarkah Perang Nuklir Antara Rusia dan AS Bisa Musnahkan Umat Manusia? Ini Penjelasannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement