Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Serius Nih! RI Mau Bangun PLTN, Simak Kabar Terbarunya

Atikah Umiyani , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |18:10 WIB
Serius Nih! RI Mau Bangun PLTN, Simak Kabar Terbarunya
Kabar Terbaru soal Rencana Pembangunan PLTN di RI (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT PLN Nusantara Power (PLN NP) selaku subholding PT PLN (Persero) tengah menjalin kerja sama dengan beberapa negara untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).

PLN Nusantara Power telah menyepakati perjanjian kerja sama dengan Korean Hydro&Nuclear Power (KHNP) Co.Ltd.

"Ini sedang MoU (dengan Korsel). Kita memang MoU dengan beberapa perusahaan ya, tidak hanya Korea. Ada Rusia dan Amerika, penjajakan dulu masih. Karena belum tahu teknologinya apa, karena political juga geopolitik juga berpengaruh," kata Direktur Management Human Capital dan Administrasi PLN Nusantara Power Karyawan Aji saat Halal Bihalal bersama media, Selasa (24/4/2024).

Aji memaklumi apabila pembangunan PLTN ini masih dilakukan perlahan. Sebab dalam pengembangannya, energi nuklir harus dilakukan secara hati-hati karena dampaknya akan berbahaya apabila terdapat kesalahan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/320/3148882/uranium-qHTo_large.jpg
4 Fakta RI Simpan Harta Karun Nuklir, 24.112 Ton Uranium Ditemukan di Kalimantan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/320/3148608/uranium-WjpD_large.jpg
RI Punya Harta Karun Uranium 24.112 Ton di Kalimantan, Bahan Baku Nuklir yang Tersembunyi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/27/320/3134239/pltn_ri-mdBt_large.jpg
Teknologi Nuklir dari Inggris Bakal Kembangkan PLTN RI?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/13/470/3121963/pltn-gy0J_large.jpg
Indonesia Bangun PLTN, Ini Hal 5 yang Perlu Dipersiapkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/320/3094492/ri-kembangkan-pltn-china-hingga-rusia-tertarik-PAAaBU0xUr.jpg
RI Kembangkan PLTN, China hingga Rusia Tertarik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/22/320/2958690/rusia-hingga-as-mau-biayai-pembangunan-pltn-di-indonesia-Wc29c7WoyV.jpg
Rusia hingga AS Mau Biayai Pembangunan PLTN di Indonesia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement