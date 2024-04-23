Serius Nih! RI Mau Bangun PLTN, Simak Kabar Terbarunya

JAKARTA - PT PLN Nusantara Power (PLN NP) selaku subholding PT PLN (Persero) tengah menjalin kerja sama dengan beberapa negara untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).

PLN Nusantara Power telah menyepakati perjanjian kerja sama dengan Korean Hydro&Nuclear Power (KHNP) Co.Ltd.

"Ini sedang MoU (dengan Korsel). Kita memang MoU dengan beberapa perusahaan ya, tidak hanya Korea. Ada Rusia dan Amerika, penjajakan dulu masih. Karena belum tahu teknologinya apa, karena political juga geopolitik juga berpengaruh," kata Direktur Management Human Capital dan Administrasi PLN Nusantara Power Karyawan Aji saat Halal Bihalal bersama media, Selasa (24/4/2024).

Aji memaklumi apabila pembangunan PLTN ini masih dilakukan perlahan. Sebab dalam pengembangannya, energi nuklir harus dilakukan secara hati-hati karena dampaknya akan berbahaya apabila terdapat kesalahan.