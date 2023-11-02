Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pembangunan PLTN Masih Tunggu Arahan Jokowi

Atikah Umiyani , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |21:25 WIB
Pembangunan PLTN Masih Tunggu Arahan Jokowi
Pembangunan PLTN Tunggu Arahan Presiden Jokowi (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Dewan Energi Nasional (DEN) menyatakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir masih menunggu arahan dari Presiden Joko Widodo.

"Kami DEN sedang mempersiapkan surat ke Presiden selaku Ketua DEN untuk mendapatkan arahan pembangunan nuklir ini," ujar Sekretaris Jenderal DEN Djoko Siswanto saat ditemui di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kamis (2/11/2023).

Adapun saat ini, pembangunan PLTN masih terkendala di regulasi. Walaupun Peraturan Pemerintah (PP) sudah ada, namun masih menunggu regulasi yang lainnya.

"PP yang lain itu regulasinya sudah diterbitkan, sehingga untuk melaksanakan secara pararel kita menyiapkan studi, menyiapkan laboratoriumnya, lahannya. Sosialisasinya juga menunggu arahan Bapak Presiden," jelas Djoko.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Dewan Energi Nasional (DEN) tengah merevisi Kebijakan Energi Nasional (KEN) untuk mengejar target emisi nol bersih atau net zero emission pada 2060 atau lebih cepat.

Halaman:
1 2
