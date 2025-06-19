Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Tanggal Pencairan BSU 2025: Cek Penerima di BPJS Ketenagakerjaan, Rp600 Ribu Masuk Rekening Tanpa Daftar

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 19 Juni 2025 |10:05 WIB
Tanggal Pencairan BSU 2025: Cek Penerima di BPJS Ketenagakerjaan, Rp600 Ribu Masuk Rekening Tanpa Daftar
Tanggal Pencairan BSU 2025: Cek Penerima di BPJS Ketenagakerjaan, Rp600 Ribu Masuk Rekening Tanpa Daftar (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tanggal pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025. Pekerja yang memenuhi syarat langsung mendapatkan BSU Rp600.000 masuk rekening tanpa daftar. Pekerja bisa mengecek informasi pencairan BSU di bsu.kemnaker.go.id dan bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.

Saat ini, proses pencairan BSU Rp600.000 memasuki verifikasi akhir. BSU 2025 menyasar 17,3 juta pekerja atau buruh di seluruh Indonesia dengan gaji maksimal Rp3,5 juta. 

Pemerintah menargetkan pencairan BSU sebesar Rp600.000 dapat dilaksanakan pada Juni 2025 untuk dua bulan, yakni Juni dan Juli. Namun hingga kini belum ada BSU yang cair karena proses masih dalam tahap verifikasi di tingkat pusat.

Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun menjelaskan, status ini muncul karena sistem masih melakukan pemadanan data peserta dengan kriteria program BSU sesuai Permenaker Nomor 5 Tahun 2025. Proses ini melibatkan pemeriksaan status kepesertaan, kecocokan gaji, hingga pengecekan data rekening.

1. BSU 2025 Tanpa Daftar

Pemerintah langsung menyalurkan BSU Rp600.000 ke rekening pekerja yang memenuhi syarat.

"BSU enggak perlu daftar. BSU 2025 akan langsung disalurkan ke rekening pekerja/buruh yang memenuhi syarat. Jadi, enggak perlu daftar apa pun, Rekanaker!" tulis akun Instagram Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Kamis (19/6/2025).

Meski tidak perlu daftar, pekerja diminta update data di BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dan memenuhi syarat sebagai penerima BSU 2025.

"Karena penyaluran BSU hanya akan dilakukan berdasarkan data yang masuk dan valid," tulisnya.

Kemnaker juga meminta para pekerja yang memenuhi syarat dapat mengecek informasi dan status penerimaanmu secara berkala di bsu.kemnaker.go.id.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/622/3187937/bantuan_subsidi_upah-YCbn_large.jpg
Penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan 2025, Bantuan Cair Rp600.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187466/bsu_2025-hzyD_large.jpg
Info Terbaru Cara Cek BSU Ketenagakerjaan Rp600.000, Apakah Cair Lagi Desember 2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/622/3187422/bsu-xPJK_large.jpg
BSU BPJS Ketenagakerjaan Rp600.000 Cair di Desember 2025? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/622/3187201/bsu-5yR7_large.png
Cek BSU BPJS Ketenagakerjaan 2025 Rp600.000, Cair Lagi di Desember?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185491/bsu_2025-0cXK_large.png
Cek Info Terbaru Apakah BSU BPJS Ketenagakerjaan Rp600.000 Bakal Cair Lagi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/622/3184388/bsu_2025-VyG0_large.jpg
Info Penting! Cek Pencairan BSU Rp600.000, Pekerja Wajib Tahu
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement