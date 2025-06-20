Advertisement
HOME FINANCE

Performa Unggul, Pegadaian Area Kalsel dan Kalteng Catat Pertumbuhan Tertinggi Nasional 2025

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 20 Juni 2025 |22:00 WIB
Performa Unggul, Pegadaian Area Kalsel dan Kalteng Catat Pertumbuhan Tertinggi Nasional 2025
Pegadaian Area Kalsel dan Kalteng mencetak pertumbuhan kinerja tertinggi se-Indonesia hingga pertengahan Juni 2025. (Foto: dok Pegadaian)
BANJARMASIN – PT Pegadaian Area Kalimantan Selatan dan Tengah, di bawah naungan Kanwil IV Balikpapan, kembali membuktikan performa unggulnya dengan mencetak pertumbuhan kinerja tertinggi se-Indonesia hingga pertengahan Juni 2025.

Capaian luar biasa ini menjadikan area Banjarmasin sebagai salah satu pilar kekuatan Pegadaian nasional saat ini. Beberapa pencapaian utama yang diraih antara lain:

  • Pertumbuhan Outstanding Loan (OSL) tertinggi secara nasional sebesar 35 persen, dengan total nilai Outstanding Loan mencapai Rp1,48 triliun
  • Pertumbuhan Year-on-Year (YoY) tertinggi se-Indonesia sebesar 53 persen
  • Pertumbuhan bisnis emas Year-to-Date (YtD) tertinggi nasional, melebihi 300 persen, dengan nilai OSL Cicil emas mencapai Rp147 miliar

Kinerja luar biasa dari area Kalimantan Selatan dan Tengah ini turut mendorong PT Pegadaian Kanwil IV Balikpapan mencatatkan outstanding total sebesar Rp7,8 triliun, menjadikan wilayah ini sebagai peringkat kedua nasional dalam pencapaian Pertumbuhan Tertinggi Tahun 2025.

Deputy Bisnis Area Kalimantan Selatan dan Tengah Anwar Yusuf menyatakan bahwa kinerja ini adalah hasil kerja keras tim serta kepercayaan nasabah.

“Kami berterima kasih atas kepercayaan masyarakat Kalimantan Selatan dan Tengah. Pencapaian ini menunjukkan bahwa Pegadaian tidak hanya relevan, tetapi terus tumbuh dan dipercaya sebagai mitra keuangan yang andal,” ujarnya.

