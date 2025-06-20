Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

KKP Tegaskan Tidak Ada Pulau Indonesia yang Dijual!

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Jum'at, 20 Juni 2025 |22:10 WIB
KKP Tegaskan Tidak Ada Pulau Indonesia yang Dijual!
KKP Tegaskan Tidak Ada Pulau Indonesia yang Dijual! (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merespons lima pulau Indonesia yang berada di situs jual beli asing. KKP menegaskan tidak ada pulau Indonesia yang dijual. 

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Koswara menegaskan, tidak ada regulasi yang memperbolehkan penjualan pulau maupun pulau kecil di Indonesia.

“Yang diperbolehkan adalah terkait pemanfaatannya untuk kegiatan tertentu, hak atas tanahnya, serta investasinya. Itu pun dengan syarat-syarat ketat,” kata Koswara, di Jakarta, Jumat (20/6/2025).

Koswara menjelaskan bahwa sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2019, pemanfaatan pulau kecil dibatasi maksimal 70% dari total luas pulau. 

Sementara paling sedikit 30% harus tetap dikuasai negara untuk kepentingan lindung, akses publik, dan fungsi sosial lainnya.

“Lahan pulau kecil tidak dapat dikuasai seluruhnya, terdapat paling sedikit 30% lahan yang dikuasai negara,” ketanya.

Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Ahmad Aris menyebut, KKP telah mengirimkan surat resmi kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk membatasi atau menurunkan (take down) situs atau konten iklan yang menjual pulau secara daring. 

“Kami juga akan menambah subdomain khusus di situs resmi KKP untuk memuat daftar dan profil pulau-pulau kecil sebagai bahan edukasi publik,” jelas Aris.

Pantauan di situs Private Islands Online pada Jumat (20/6/2025) pukul 19:35 WIB, kelima pulau tersebut yaitu Pulau Anambas-Kepulauan Riau, Pulau Panjang-NTB, Pulau Seliu-Belitung, Pulau Sumba-NTT. 

Berdasarkan pantauan di situs tersebut, tertulis Pulau Anambas ditawarkan sebagai sepasang pulau dengan total luas 159 acre (sekitar 64 hektare), terdiri dari satu pulau besar dan satu pulau kecil.

Situs tersebut menuliskan pulau ini dapat dikembangkan untuk pembangunan eco-resort karena dikelilingi hutan tropis, laguna, dan berdekatan dengan kawasan konservasi penyu.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/470/3152847/pulau-H5Id_large.jpg
Polemik Jual-Beli Pulau, Menteri ATR: Tanah Indonesia Tidak Boleh Dimiliki Orang Asing 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/470/3150447/pulau_dijual-gbcK_large.jpg
Heboh Pulau-Pulau di Indonesia Dijual, Ini 4 Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/470/3150314/menteri_atr-0Fka_large.png
Heboh Pulau Anambas Dijual di Situs Asing, Menteri ATR: Memang Dia Punya Hak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/320/3149525/pulau_dijual-uI48_large.jpg
Pulau Dijual di Situs Asing, Wamendagri: Tak Ada Pulau Milik Pribadi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/470/3149050/pulau-wzSx_large.jpg
5 Pulau RI Dijual di Situs Asing, Ini Daftar dan Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/320/3146427/raja_ampat-qzZY_large.jpg
Izin Pengelolaan Pulau Kecil Akan Direvisi Imbas Kasus Tambang Nikel di Raja Ampat
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement