(Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA — Lima pulau di Indonesia berada di situs jual beli asing yang memuat penjualan dan sewa beberapa pulau di Indonesia.

Pantauan di situs Private Islands Online pada Jumat (20/6/2025) pukul 19:35 WIB, kelima pulau tersebut yaitu Pulau Anambas-Kepulauan Riau, Pulau Panjang-NTB, Pulau Seliu-Belitung, Pulau Sumba-NTT.

Berdasarkan pantauan di situs tersebut, tertulis Pulau Anambas ditawarkan sebagai sepasang pulau dengan total luas 159 acre (sekitar 64 hektare), terdiri dari satu pulau besar dan satu pulau kecil.

Situs tersebut menuliskan pulau ini dapat dikembangkan untuk pembangunan eco-resort karena dikelilingi hutan tropis, laguna, dan berdekatan dengan kawasan konservasi penyu.

Pulau kedua adalah sejumlah bidang lahan di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur, yang disebut masing-masing memiliki luas 5-100 acre.

Lahan-lahan ini diklaim berada di tepi pantai dan dijual untuk pengembangan vila, resor, hingga properti investasi dengan kisaran harga EUR7 hingga EUR20 per meter persegi.

Ketiga, Pulau Panjang di Nusa Tenggara Barat juga dipasarkan. Luasnya disebut sekitar 33 acre (13 hektare) dan berada tak jauh dari kawasan wisata Pulau Moyo.