HOME FINANCE MARKET UPDATE

10 Saham Paling Cuan Minggu Ini, Ada yang Naik 94 Persen

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Sabtu, 21 Juni 2025 |14:56 WIB
10 Saham Paling Cuan Minggu Ini, Ada yang Naik 94 Persen
Saham Top Gainers (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah saham melaporkan kenaikan signifikan selama sepekan terakhir di Bursa Efek Indonesia. Saham PT Andalan Sakti Primaindo Tbk (ASPI) menjadi jawara dengan lonjakan nyaris dua kali lipat.

1. Saham Top Gainers

ASPI menguat 94,03 persen ke Rp260, dari Rp134 pada pekan sebelumnya. terbaik sepanjang pekan.

Peringkat kedua ditempati PT Master Print Tbk (PTMR) yang terapresiasi 75,18 persen ke Rp240, dari Rp137. Disusul PT Haloni Jane Tbk (HALO) yang mencatatkan kenaikan 40,68 persen ke Rp83, dari Rp59.

Kenaikan juga terjadi pada saham PT Apexindo Pratama Duta Tbk (APEX) yang melonjak 33,33 persen ke Rp136, dari Rp102. Diikuti PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) yang menanjak 30,66 persen ke Rp358, dari Rp274.

Saham PT Green Power Group Tbk (LABA) turut menguat 30,56 persen ke Rp188, dari Rp144. Sementara PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA) mencatatkan kenaikan 28,89 persen ke Rp1.450, dari Rp1.125.

 

Halaman:
1 2
