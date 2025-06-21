Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

10 Daftar Saham Top Losers Sepekan

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Sabtu, 21 Juni 2025 |15:18 WIB
10 Daftar Saham Top Losers Sepekan
Saham Top Losers (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat 10 saham yang tertekan selama periode 16-20 Juni 2025.

Berdasarkan statistik BEI, Sabtu (21/6/2025) saham PT Mitra Energi Persada Tbk (KOPI) mengalami penurunan terdalam dan memimpin daftar top losers.

1. Saham Top Losers

KOPI melemah 43,45 persen ke level Rp410, dari harga pekan sebelumnya di Rp725. Pelemahan ini menjadi yang paling tajam di antara seluruh saham yang tercatat dalam periode tersebut.

Posisi kedua ditempati PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk (OBAT) yang terkoreksi 29,06 persen ke Rp376, dari Rp530. Disusul PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk (JATI) yang turun 25,99 persen ke Rp131, dari Rp177.

Penurunan juga terjadi pada saham PT MD Entertainment Tbk (FILM), yang merosot 23,90 persen ke Rp2.070, dari Rp2.720. Kemudian PT Sumber Sinergi Makmur Tbk (IOTF) turun 23,83 persen ke Rp147, dari Rp193.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/278/3190970/bei-jrKs_large.jpg
Investor Pasar Modal RI Naik Jadi 20 Juta per Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/278/3189500/aei-ex0q_large.jpg
AEI Targetkan Peningkatan Daya Saing Pasar Modal Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/278/3189489/aei-Q3oZ_large.jpg
OJK: Kinerja Pasar Modal Indonesia Tunjukkan Perkembangan Positif Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/278/3189484/aei-Zgj5_large.jpg
Ketua Umum AEI Ungkap Pentingnya Transformasi dan Keterhubungan Pasar Modal Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/278/3189476/aei-Ll4G_large.jpg
HUT ke-37, AEI Apresiasi Pasar Modal Indonesia yang Terus Tunjukan Penguatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188756/emiten-zUdc_large.jpg
Emiten Farmasi MDLA Gandeng Merck Perluas Pasar Distribusi Kesehatan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement