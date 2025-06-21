10 Daftar Saham Top Losers Sepekan

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat 10 saham yang tertekan selama periode 16-20 Juni 2025.

Berdasarkan statistik BEI, Sabtu (21/6/2025) saham PT Mitra Energi Persada Tbk (KOPI) mengalami penurunan terdalam dan memimpin daftar top losers.

1. Saham Top Losers

KOPI melemah 43,45 persen ke level Rp410, dari harga pekan sebelumnya di Rp725. Pelemahan ini menjadi yang paling tajam di antara seluruh saham yang tercatat dalam periode tersebut.

Posisi kedua ditempati PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk (OBAT) yang terkoreksi 29,06 persen ke Rp376, dari Rp530. Disusul PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk (JATI) yang turun 25,99 persen ke Rp131, dari Rp177.

Penurunan juga terjadi pada saham PT MD Entertainment Tbk (FILM), yang merosot 23,90 persen ke Rp2.070, dari Rp2.720. Kemudian PT Sumber Sinergi Makmur Tbk (IOTF) turun 23,83 persen ke Rp147, dari Rp193.