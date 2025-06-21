Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI-Rusia Kerja Sama Logistik, Garap Proyek Pengembangan Pelabuhan

Tangguh Yudha , Jurnalis-Sabtu, 21 Juni 2025 |19:41 WIB
RI-Rusia Kerja Sama Logistik, Garap Proyek Pengembangan Pelabuhan
RI-Rusia Jalin Kerja Sama (Foto: Okezone)
JAKARTA – Perusahaan alat rumah tangga, Modena, membuka peluang kerja sama strategis antara Indonesia dan Rusia melalui kerja sama Mologiz, bisnis logistik dengan Delo Group, perusahaan logistik Rusia. Keduanya kerja sama untuk proyek pengembangan pelabuhan di Indonesia.

Hal ini disampaikan oleh Executive Vice President Modena Michael Jizhar, sebagai pembicara di St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025 di Rusia. 

1. Buka Ruang Kerja Sama

Michael menekankan pentingnya membuka ruang kerja sama ekonomi yang lebih luas antara kedua negara.

“Kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk mempererat hubungan dagang antarnegara, membuka pasar baru, dan memperkuat integrasi rantai pasok global yang saling menguntungkan," ungkap Michael dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu (21/6/2025).

Dia menekankan pentingnya membangun kemitraan lintas sektor yang adaptif terhadap kebutuhan pasar global, khususnya Asia Tenggara. 

 

Halaman: 1 2
1 2
