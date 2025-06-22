Perkuat Kolaborasi, Alfamart dan Unpad Kembangkan Potensi Store Owner Alfamind

Alfamart dan Unpad kembali perkuat kolaborasi dalam program pengembangan dan pemberdayaan UMKM, khususnya Store Owner Alfamind. (Foto: dok Alfamart)

BANDUNG – Alfamart bersama Universitas Padjadjaran (Unpad) kembali memperkuat kolaborasi dalam program pengembangan dan pemberdayaan pelaku UMKM, khususnya Store Owner (SO) dari platform Alfamind. Sebanyak 30 Store Owner terpilih mengikuti program Inkubasi Penguatan UMKM Binaan Alfamart, yang dilaksanakan bersama Unit Inkubasi, Hilirisasi dan Komersialisasi FTIP Universitas Padjajaran.

Melalui program ini, para peserta akan mendapatkan pembekalan dan pelatihan secara intensif oleh para profesional dan akademisi dari Unpad selama periode dua bulan (rentang Juni–Agustus 2025). Fokus utama pelatihan mencakup peningkatan kapasitas bisnis, penguatan strategi usaha dari hulu ke hilir, hingga pendampingan dalam pengelolaan bisnis yang berkelanjutan.

“Alfamart senang dapat kembali menjalin kerja sama strategis dengan Unpad dalam program pemberdayaan UMKM ini. Inkubasi ini dirancang agar para Store Owner Alfamind memiliki pemahaman yang lebih komprehensif dalam menjalankan dan mengembangkan bisnisnya,” ujar Mateus Radiman, Virtual Store General Manager Alfamart dalam acara seremoni pembukaan program di Kampus Unpad, Bandung, Sabtu (21/6/2025).

Mateus menambahkan, bahwa kerja sama antara Alfamart dan Unpad telah terjalin sejak 2023 sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan perusahaan dalam membina pelaku UMKM. Selain Universitas Padjadjaran, Alfamart juga menjalin kemitraan dengan berbagai perguruan tinggi lainnya untuk pengembangan dan pelatihan bagi UMKM binaan.

“Kami percaya bahwa kolaborasi antara sektor swasta dan institusi pendidikan memiliki peran penting dalam mendorong UMKM untuk naik kelas. Dengan keterlibatan akademisi, peserta tidak hanya mendapat teori bisnis, tetapi juga praktik dan strategi yang aplikatif,” katanya.

Dalam sambutannya, Dekan Fakultas Teknologi Industri Pertanian (FTIP) Unpad, Dr. Ir. Sarifah Nurjanah, M.App.Sc juga menyampaikan apresiasi atas keberlanjutan kolaborasi strategis yang telah terjalin dengan Alfamart. Ia menegaskan bahwa kolaborasi yang strategis melalui pendekatan yang berkelanjutan.

“Kolaborasi strategis ini saling menguatkan. IHK Unpad menyediakan sistem pendampingan dan fasilitasi yang terstruktur, sementara Alfamart menghadirkan pelaku UMKM yang siap berkembang,” ucap Sarifah.