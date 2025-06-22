Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Ini Pemilik Gudang Garam, Punya Harta Kekayaan Rp47,2 Triliun

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Minggu, 22 Juni 2025 |12:00 WIB
Ini Pemilik Gudang Garam, Punya Harta Kekayaan Rp47,2 Triliun
Ini Pemilik Gudang Garam, Punya Harta Kekayaan Rp47,2 Triliun (Foto: Gudang Garam)
A
A
A

JAKARTA - Mengungkap sosok pemilik PT Gudang Garam Tbk (GGRM). Gudang Garam merupakan salah satu produsen rokok terbesar di Indonesia, namun kini menurut kabar terbaru Gudang Garam menghentikan pembelian tembakau dari petani Temanggung, Jawa Tengah.

Hal ini tentu menjadi kabut hitam perekonomian nasional. Pasalnya akan memberikan berdampak ganda (multiplier effect) roda ekonomi lokal dan nasional.

Di balik kebijakan tersebut, menarik untuk diketahui pemilik Gudang Garam. Diketahui, pemilik Gudang Garam adalah Susilo Wonowidjojo. Dari bisnis rokok kretek, Susilo Wonowidjojo menjadi orang terkaya di Indonesia versi Forbes 2024.

Tercatat, harta kekayaan Susilo Wonowidjojo mencapai USD2,9 miliar atau setara Rp47,2 triliun (kurs Rp16.300 per USD). Dengan kekayaan sebanyak ini, Susilo menduduki peringkat 23 dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia versi Forbes 2024.

Melansir Forbes, Jakarta, Minggu (22/6/2025), Susilo Wonowidjojo dan keluarganya memperoleh kekayaan  besar dari bisnis perusahaan rokok kretek Gudang Garam.

Susilo Wonowidjojo lahir pada 18 November 1956 adalah anak ketiga dari Surya Wonowidjojo, pendiri Gudang Garam, perusahan rokok kretek di Kediri, Jawa Timur. Gudang Garam didirikan pada 1958.

 

Halaman:
1 2 3
