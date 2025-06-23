Harta Kekayaan Bos Gudang Garam Susilo Wonowidjojo Kian Menyusut, dari Rp149 Triliun Kini Tersisa Rp47,2 Triliun

JAKARTA - Harta kekayaan bos Gudang Garam Susilo Wonowidjojo kian menyusut setiap tahunnya. Hal ini sejalan dengan lesunya bisnis PT Gudang Garam Tbk (GGRM).

Tercatat, pada laporan keuangan 2024, Gudang Garam membukukan penurunan laba bersih sekitar 82% menjadi Rp981 miliar dari Rp5,3 triliun pada 2023. Kini, Gudang Garam menghentikan pembelian tembakau dari petani Temanggung, Jawa Tengah. Hal ini akan berdampak terhadap perekonomian daerah.

Menurut data Forbes, harta kekayaan pemilik Gudang Garam ini terus mengalami penurunan sejak 2019. Padahal pada 2018, harta kekayaan pemilik Gudang Garam mencapai USD9,2 miliar atau setara Rp149,9 triliun, kemudian turun menjadi USD6,6 miliar pada 2019, turun lagi menjadi USD5,3 miliar pada 2020.

Kemudian pada 2021, harta kekayaannya turun menjadi USD4,8 miliar, turun lagi menjadi USD3,5 miliar pada 2022, namun sempat naik tipis menjadi USD3,6 miliar pada 2023 dan kembali turun menjadi USD2,9 miliar pada 2024.

Dengan kekayaan USD2,9 miliar atau setara Rp47,2 triliun, Susilo masih masuk daftar 50 orang terkaya di Indonesia versi Forbes 2024 di peringkat 23.