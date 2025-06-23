Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Harta Kekayaan Bos Gudang Garam Susilo Wonowidjojo Kian Menyusut, dari Rp149 Triliun Kini Tersisa Rp47,2 Triliun

Muhammad Aziz , Jurnalis-Senin, 23 Juni 2025 |09:01 WIB
Harta Kekayaan Bos Gudang Garam Susilo Wonowidjojo Kian Menyusut, dari Rp149 Triliun Kini Tersisa Rp47,2 Triliun
Harta Kekayaan Bos Gudang Garam Susilo Wonowidjojo Kian Menyusut, dari Rp149 Triliun Kini Tersisa Rp47,2 Triliun (Foto: Gudang Garam)
A
A
A

JAKARTA - Harta kekayaan bos Gudang Garam Susilo Wonowidjojo kian menyusut setiap tahunnya. Hal ini sejalan dengan lesunya bisnis PT Gudang Garam Tbk (GGRM).

Tercatat, pada laporan keuangan 2024, Gudang Garam membukukan penurunan laba bersih sekitar 82% menjadi Rp981 miliar dari Rp5,3 triliun pada 2023. Kini, Gudang Garam menghentikan pembelian tembakau dari petani Temanggung, Jawa Tengah. Hal ini akan berdampak terhadap perekonomian daerah. 

Menurut data Forbes, harta kekayaan pemilik Gudang Garam ini terus mengalami penurunan sejak 2019. Padahal pada 2018, harta kekayaan pemilik Gudang Garam mencapai USD9,2 miliar atau setara Rp149,9 triliun, kemudian turun menjadi USD6,6 miliar pada 2019, turun lagi menjadi USD5,3 miliar pada 2020. 

Kemudian pada 2021, harta kekayaannya turun menjadi USD4,8 miliar, turun lagi menjadi USD3,5 miliar pada 2022, namun sempat naik tipis menjadi USD3,6 miliar pada 2023 dan kembali turun menjadi USD2,9 miliar pada 2024.

Dengan kekayaan USD2,9 miliar atau setara Rp47,2 triliun, Susilo masih masuk daftar 50 orang terkaya di Indonesia versi Forbes 2024 di peringkat 23.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/320/3169029/buruh_rokok-qsv8_large.jpg
Gudang Garam Buka Suara soal Pensiun Dini 309 Karyawannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/320/3169002/phk-qxF8_large.png
Heboh Isu PHK Massal, Gudang Garam: 309 Karyawan Pensiun Sukarela
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/320/3168895/phk-Ifgk_large.jpg
Heboh Gudang Garam PHK Massal, Ternyata Ada Tawaran Pensiun Dini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/320/3168436/menko_airlangga-OTCZ_large.jpg
Gudang Garam PHK Massal, Menko Airlangga: Sudah Modernisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/455/3149346/susilo-1FcD_large.jpg
Ini Pemilik Gudang Garam, Punya Harta Kekayaan Rp47,2 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/278/2911516/penjualan-gudang-garam-ggrm-turun-tapi-laba-bersih-meningkat-197-kok-bisa-buqd5Z7iEI.jfif
Penjualan Gudang Garam (GGRM) Turun tapi Laba Bersih Meningkat 197%, Kok Bisa?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement