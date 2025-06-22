Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Berapa Gaji TKI di Qatar? Ternyata Segini Besarannya

Muhammad Aziz , Jurnalis-Minggu, 22 Juni 2025 |22:01 WIB
Berapa Gaji TKI di Qatar? Ternyata Segini Besarannya
Berapa Gaji TKI di Qatar? Ternyata Segini Besarannya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Berapa gaji TKI di Qatar? Ternyata segini besarannya. Banyak yang tergiur kerja di Qatar karena gaji tinggi dan bebas pajak. Tapi, benarkah semenarik itu? Simak rincian gaji dan tantangan hidup di sana.

Qatar menjadi salah satu tujuan favorit bagi para TKI atau kini disebut Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ingin meraih penghasilan lebih besar. Negara Timur Tengah ini dikenal dengan pendapatan tinggi yang bebas dari potongan pajak penghasilan, menjadikannya daya tarik utama bagi para pencari kerja dari berbagai negara, termasuk Indonesia.

Namun, di balik gaji besar dan fasilitas kerja yang menjanjikan, ada sejumlah hal penting yang perlu dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk merantau ke Qatar. Mulai dari biaya hidup tinggi, aturan sosial yang ketat, hingga tantangan iklim ekstrem.

Gaji besar yang diterima PMI sudah disinggung Menteri P2MI Abdul Kadir Karding. Dirinya menyebut, minimal gaji PMI bisa mencapai Rp20 juta per bulan.

1. Gaji Minimum TKI di Qatar

Sejak 2020, pemerintah Qatar menetapkan upah minimum sebesar 1.000 riyal Qatar atau sekitar Rp4,6 juta per bulan. Di samping itu, pekerja biasanya mendapatkan tunjangan akomodasi sebesar 500 riyal dan uang makan 300 riyal per bulan. Jika dijumlahkan, penghasilan minimal bisa mencapai sekitar 1.800 riyal atau sekitar Rp8,3 juta per bulan.

Besaran ini umum diberikan kepada pekerja yang belum memiliki pengalaman internasional. Banyak TKI yang bekerja di sektor informal seperti sopir pribadi, teknisi, perawat, dan asisten rumah tangga.

2. Rata-Rata dan Rentang Gaji di Qatar Berdasarkan Pekerjaan

Gaji tenaga kerja Indonesia di Qatar bervariasi tergantung bidang pekerjaan dan kualifikasi. Berikut adalah gambaran rata-rata gaji per bulan:

- Asisten rumah tangga: Sekitar 6.000 QAR (Rp25 juta)
- Pelayan/resepsionis: 5.000–9.000 QAR (Rp21–38 juta)
- Teknisi & mekanik: 8.000–15.000 QAR (Rp34–64 juta)
- Insinyur & arsitek: 14.000–18.000 QAR (Rp60–77 juta)
- Sopir pribadi: 3.000–28.000 QAR (Rp13,9 juta–Rp129,7 juta)
- Perawat: 6.000–10.000 QAR (Rp27,8 juta–Rp46,3 juta)
- Akuntan: 4.000–8.000 QAR (Rp18,5 juta–Rp37 juta)
- Pilot: 26.900 QAR (Rp115 juta)
- CEO/Eksekutif senior: Bisa tembus Rp350 juta per bulan

Tingginya nominal gaji inilah yang membuat banyak PMI tertarik. Ditambah lagi, tidak adanya pajak penghasilan membuat pendapatan yang diterima bisa utuh sepenuhnya.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/320/3167866/pekerja_migran-Ub5H_large.jpg
Lindungi Pekerja Migran,  Calo Nakal dan Biaya Selangit Jadi Target Aturan Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/320/3147621/rupiah-0x7s_large.jpg
Pekerja Migran Indonesia Ditargetkan Sumbang Devisa Rp439 Triliun ke Negara di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/15/320/3147566/kadin-Epqs_large.jpg
Pekerja Migran Indonesia Dikirim ke Timur Tengah, Keamanannya Bagaimana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/15/320/3147565/kadin-jln6_large.jpg
5.000 Pekerja Migran Indonesia Dilepas ke 8 Negara, Dapat Gaji Rp20 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/320/3067130/viral-uang-pensiun-tki-di-korea-bisa-tembus-rp300-juta-B9nVZTkZWZ.jpg
Viral! Uang Pensiun TKI di Korea Bisa Tembus Rp300 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/24/622/2959820/segini-gaji-tki-di-korea-bisa-capai-rp24-juta-5B7WK78PkR.jpeg
Segini Gaji TKI di Korea, Bisa Capai Rp24 Juta
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement