Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5.000 Pekerja Migran Indonesia Dilepas ke 8 Negara, Dapat Gaji Rp20 Juta

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 15 Juni 2025 |19:40 WIB
5.000 Pekerja Migran Indonesia Dilepas ke 8 Negara, Dapat Gaji Rp20 Juta
5.000 Pekerja Migran Indonesia Dilepas ke 8 Negara, Dapat Gaji Rp20 Juta (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Kementerian Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) resmi melepas 5.000 pekerja migran Indonesia (PMI) ke 8 negara tujuan. Pelepasan dilakukan secara simbolis dengan melibatkan 100 pekerja migran dalam seremoni yang digelar di Menara Kadin, Jakarta Selatan pada Minggu (15/6/2025).

Menteri P2MI Abdul Kadir Karding mengungkap bahwa program ini menjadi salah satu upaya untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan di dalam negeri, sekaligus memperkuat perekonomian nasional melalui devisa dari luar negeri. Di samping itu juga sebagai investasi dalam pengembangan sumber daya manusia.

"Karena akan terjadi transfer of knowledge, transfer of skill, ada transfer pengalaman, dan ada pembangunan networking yang ada di sana. Jadi saya berharap Kadin ke depan tidak hanya jumlah terbatas, kita berharap dikirim masif dan juga Kadin terlibat tidak hanya di penempatan, tapi juga di latihan dan pemberdayaan," jelasnya.

Karding memaparkan bahwa para pekerja migran akan ditempatkan di 8 negara tujuan, yaitu Taiwan, Jepang, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Jerman, Slovakia, Turki, dan Dominika. Dia pun menyebut pemerintah ke depan bakal mengirim sekitar 400 ribu tenaga kerja migran sepanjang tahun.

"Masa kerja rata-rata 3 tahun, itu bisa lanjut 3 tahun lagi. Ini yang diberangkatkan sekarang macam-macam, ada nurse, ada hospitality, ada logam, ada konstruksi, ada teknik, ada pertanian juga. Dan mereka gajinya minimal, kalau tadi lihat itu yang di Arab itu minimal Rp20 juta. Jadi Rp20 juta itu artinya apa? Kalau kerja di Jakarta, kerja 4 bulan baru dapat Rp20 juta," tegas Karding.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menyambut baik kolaborasi ini dan menekankan pentingnya penguatan ekosistem pekerja migran, tidak hanya dalam penempatan, tetapi juga pelatihan, sertifikasi, dan pemberdayaan setelah kembali ke tanah air.

"Nah ini (para pekerja migran) bisa menjadi duta besar Indonesia di negara-negara tersebut karena mereka bukan saja mencari nafkah, mencari pengalaman, tapi juga membuat jaringan. Sehingga ini sambil minum air, sambil kita membawa devisa, tapi juga mereka akan membawa suatu keahlian dan jaringan yang nantinya bisa menjadi suatu aset yang luar biasa," sebutnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/320/3167866/pekerja_migran-Ub5H_large.jpg
Lindungi Pekerja Migran,  Calo Nakal dan Biaya Selangit Jadi Target Aturan Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/622/3148834/rupiah-CRxw_large.jpg
Berapa Gaji TKI di Qatar? Ternyata Segini Besarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/320/3147621/rupiah-0x7s_large.jpg
Pekerja Migran Indonesia Ditargetkan Sumbang Devisa Rp439 Triliun ke Negara di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/15/320/3147566/kadin-Epqs_large.jpg
Pekerja Migran Indonesia Dikirim ke Timur Tengah, Keamanannya Bagaimana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/320/3067130/viral-uang-pensiun-tki-di-korea-bisa-tembus-rp300-juta-B9nVZTkZWZ.jpg
Viral! Uang Pensiun TKI di Korea Bisa Tembus Rp300 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/24/622/2959820/segini-gaji-tki-di-korea-bisa-capai-rp24-juta-5B7WK78PkR.jpeg
Segini Gaji TKI di Korea, Bisa Capai Rp24 Juta
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement