Viral! Uang Pensiun TKI di Korea Bisa Tembus Rp300 Juta

JAKARTA – Viral uang pensiun Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Korea Selatan (Korsel) bisa mencapai ratusan juta. Seorang pekerja berbagi pengalamannya mengenai proses dan besaran pesangon yang bisa diperoleh setelah menyelesaikan kontrak kerja di negeri ginseng.

Dia membagikan pengalamannya dalam sebuah video TikTok yang diunggah oleh akun @rizal_kimmy. Dalam video tersebut, Rizal menjelaskan bahwa pekerja resmi yang terdaftar dalam program Government-to-Government (G2G) akan mengalami potongan pajak, pensiun, dan pesangon setiap bulannya.

BACA JUGA: Ternyata Segini Besaran Uang Pensiun Anggota DPR Seumur Hidup

Ia menekankan bahwa setiap bulan, potongan yang dilakukan akan berkontribusi pada total pesangon yang diterima setelah masa kontrak berakhir. Oleh karena itu, semakin tinggi potongan yang dilakukan setiap bulan, semakin besar pula potensi pesangon yang bisa diperoleh.

Rizal, yang telah bekerja di Korea selama tujuh tahun, berbagi pengalaman menariknya. Setelah menyelesaikan kontrak pertamanya selama lima tahun, ia mengklaim bahwa ia menerima pesangon sebesar sekitar 300 juta rupiah. Ini menunjukkan bahwa TKI yang bekerja dalam program resmi memiliki kesempatan untuk mendapatkan pesangon yang signifikan, tergantung pada lama waktu kerja dan besaran potongan yang diterima.

BACA JUGA: Segini Uang Pensiun Anggota DPR Seumur Hidup

Salah satu contoh yang diangkat dalam video adalah Udin, seorang pekerja asal Cirebon. Udin menunjukkan surat pensiunannya dalam video tersebut, dalam surat tersebut terlihat uang pensiunan sebesar 15,1 juta won, yang jika dirupiahkan setara dengan sekitar Rp171 juta.

Udin diketahui telah bekerja di Korea selama enam tahun dan menunjukkan surat pensiunan yang menjadi bukti transaksi tersebut. Hal ini semakin memperkuat klaim bahwa pesangon yang diterima oleh TKI dapat mencapai angka yang jauh lebih tinggi dari Rp200 juta.