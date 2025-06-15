Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pekerja Migran Indonesia Dikirim ke Timur Tengah, Keamanannya Bagaimana?

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 15 Juni 2025 |19:47 WIB
Pekerja Migran Indonesia Dikirim ke Timur Tengah, Keamanannya Bagaimana?
Pekerja Migran Indonesia Dikirim ke Timur Tengah, Keamanannya Bagaimana? (Foto: Okezone)
JAKARTA - Sebanyak 5.000 pekerja migran Indonesia siap diberangkatkan ke delapan negara tujuan termasuk ke Timur Tengah. Timbul pertanyaan terkait keamanan para pekerja, mengingat konflik di Timur Tengah kian panas.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menegaskan bahwa perlindungan dan keamanan para pekerja menjadi prioritas utama pemerintah dalam pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.

Karding menjelaskan bahwa sebagian besar masalah yang menimpa pekerja migran terjadi karena keberangkatan dilakukan secara non-prosedural.

"Setelah saya 8 bulan jadi Menteri nih, saya pelajari betul apa masalah utamanya. Ternyata orang kalau berangkat prosedural tidak ada masalah, tidak ada kejadian. Kejadian itu kalau berangkat secara non-prosedural, itu adalah kuncinya," ungkapnya, Minggu (15/6/2025).

Lebih lanjut Menteri Karding mengaku akan melakukan perbaikan tata kelola secara menyeluruh, termasuk peningkatan aspek hukum dan pelayanan yang lebih cepat serta terjangkau. Di samping itu juga akan dilakukan sosialisasi agar masyarakat paham pentingnya berangkat secara legal.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam pengiriman tenaga kerja, terutama ke kawasan Timur Tengah yang selama ini menjadi salah satu destinasi utama.

"Kadin selalu melihat tantangan sebagai peluang. Tantangan kita hari ini adalah memastikan bahwa pengiriman dilakukan dengan penuh kehati-hatian, sesuai dengan prosedur dan perlindungan yang jelas," ujar Anindya.

 

