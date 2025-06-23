Paket Stimulus dan Bansos Pemerintah Perkuat Ekonomi, Efektivitas Terjamin lewat Sinergi Lintas Kementerian

JAKARTA - Pemerintah Indonesia secara sigap menggulirkan paket stimulus ekonomi senilai total Rp24,44 triliun untuk periode Juni hingga Juli 2025. Langkah ini diambil sebagai respons proaktif terhadap pelemahan ekonomi domestik akibat tekanan global, dengan tujuan utama melindungi daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan lima kelompok kebijakan utama dalam paket stimulus ini, meliputi diskon transportasi, insentif tol, subsidi upah, diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan yang paling krusial, penebalan bantuan sosial (bansos).

Fokus utama paket stimulus ini adalah penebalan bansos dengan alokasi anggaran sebesar Rp11,93 triliun. Bantuan ini mencakup tambahan Kartu Sembako senilai Rp200.000 per bulan dan bantuan pangan berupa beras 10 kg per bulan, yang diberikan kepada 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama dua bulan.

Chief Economist Permata Bank, Josua Pardede menilai langkah ini memiliki potensi efektivitas tinggi dalam menopang momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

"Penebalan bantuan sosial berupa tambahan dana Rp200.000 per bulan selama dua bulan dan 20 kg bantuan beras untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) ini berkontribusi langsung pada peningkatan daya beli kelompok rentan, sehingga konsumsi rumah tangga dapat terjaga dengan baik di tengah tekanan inflasi dan ketidakpastian ekonomi global," tegas Josua kepada MNC Portal, Minggu (22/6/2025).

Josua menambahkan bahwa efek multiplier dari bantuan sosial ini sangat signifikan. Hal ini disebabkan kelompok penerima cenderung membelanjakan hampir seluruh bantuan yang diterima, sehingga akan mempercepat perputaran ekonomi domestik.