IPO Tahun Depan, Pramono Minta Direksi Bank Jakarta Harus Profesional

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyampaikan harapan agar Bank Jakarta melantai di bursa atau Initial Public Offering (IPO) pada tahun depan.

1. Perlu Profesional

Untuk mencapai itu, Ia menyebut diperlukan profesionalisme dalam jajaran direksi PT Bank Jakarta.

“Saya secara pribadi dan Bang Doel (Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno) menaruh harapan yang tinggi sekali kepada Bank Jakarta untuk menjadi bank profesional, bank yang betul-betul dipercaya publik. Tugas utama direksi dan jajaran Bank Jakarta adalah mempersiapkan diri untuk IPO tahun depan,” kata dia dikutip, Senin (23/6/2025).

Pramono menilai IPO hanya akan tercapai jika bank dikelola secara profesional. Oleh karenanya, Ia menekankan pentingnya pengawasan publik terhadap bank milik daerah tersebut agar transparansi terjaga dan target IPO terpenuhi.

“Bank Jakarta harus bisa secepatnya. Saya yakin Bank Jakarta bisa—kata kuncinya tetap profesionalisme dan orang-orang yang mengelola,” ujarnya.