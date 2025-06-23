RUPST MNC Sky Vision, Berikut Susunan Direksi dan Komisaris Terbaru

MNC Sky Vision menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada hari ini. (Foto: Okezone.com/MNC Sky Vision)

JAKARTA - PT MNC Sky Vision (MSKY) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada hari ini. Dibahas mengenai laporan perusahaan, laporan keuangan tahun buku 2024, serta perubahan susuan dewan komisaris perseroan.

Para pemegang saham sepakat menerima pengunduran diri Ahmad Rofiq selaku Komisaris Independen Perseroan. Selanjutnya menyetujui untuk mengangkat Jonathan Chandra sebagai Komisaris Independen Perseroan yang baru.

"Menerima pengunduran diri Bapak Ahmad Rofiq selaku Komisaris Independen Perseroan, berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, disertai dengan ucapan terima kasih atas segala kerja sama dan dedikasinya," kata Komisaris Utama MSKY, Ruby Panjaitan, Senin (23/6/2025).

"Menyetujui untuk mengangkat Bapak Jonathan Chandra selaku Komisaris Independen Perseroan, berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat, untuk sisa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu," lanjutnya.