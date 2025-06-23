Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

RUPST MNC Sky Vision, Berikut Susunan Direksi dan Komisaris Terbaru

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 23 Juni 2025 |12:31 WIB
RUPST MNC Sky Vision, Berikut Susunan Direksi dan Komisaris Terbaru
MNC Sky Vision menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada hari ini. (Foto: Okezone.com/MNC Sky Vision)
A
A
A

JAKARTA - PT MNC Sky Vision (MSKY) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada hari ini. Dibahas mengenai laporan perusahaan, laporan keuangan tahun buku 2024, serta perubahan susuan dewan komisaris perseroan.

Para pemegang saham sepakat menerima pengunduran diri Ahmad Rofiq selaku Komisaris Independen Perseroan. Selanjutnya menyetujui untuk mengangkat Jonathan Chandra sebagai Komisaris Independen Perseroan yang baru.

"Menerima pengunduran diri Bapak Ahmad Rofiq selaku Komisaris Independen Perseroan, berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, disertai dengan ucapan terima kasih atas segala kerja sama dan dedikasinya," kata Komisaris Utama MSKY, Ruby Panjaitan, Senin (23/6/2025). 

"Menyetujui untuk mengangkat Bapak Jonathan Chandra selaku Komisaris Independen Perseroan, berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat, untuk sisa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu," lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/320/3191522//mnc_vision-n9Xb_large.jpg
MNC Vision Resmi Beralih ke Satelit Baru, Indovision Hadir Kembali dengan Banyak Keuntungan untuk Pelanggan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/278/3149554//mnc_sky_vision-xKEz_large.jpg
MNC Sky Vision Kembali Hadirkan Indovision, Pelopor TV Berlangganan RI
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement