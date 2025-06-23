Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

MNC Sky Vision Kembali Hadirkan Indovision, Pelopor TV Berlangganan RI

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 23 Juni 2025 |12:49 WIB
MNC Sky Vision Kembali Hadirkan Indovision, Pelopor TV Berlangganan RI
PT MNC Sky Vision Tbk (MSKY) Usai Menggelar RUPST. (Foto: okezone.com/MNC Sky)
A
A
A

JAKARTA – PT MNC Sky Vision Tbk (MSKY) mengumumkan perubahan nama produk televisi berbayar dari MNC Vision kembali menjadi Indovision dalam public expose (Pubex) yang digelar hari ini.

Direktur MSKY Adita Widiansari menjelaskan, langkah ini merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk kembali ke akar identitas yang telah lama dikenal masyarakat.

“Kita memang kembali ke back to basic, kita akan perkenalkan kembali dan hadirkan kembali Indovision, karena kita tahu Indovision adalah pelopor dalam industri televisi berlangganan (PTV) di Indonesia yang hadir pada tahun 1997–1998,” ujar Adita.

Adita menambahkan bahwa keputusan ini juga didorong oleh perubahan profil pasar televisi berlangganan saat ini. Berdasarkan data internal, segmen pelanggan utama PTV kini didominasi oleh dua kelompok, yakni lansia dan anak-anak.

“Sehingga kita harapkan, dengan membawa nama Indovision, akan lebih menarik minat keluarga Indonesia,” lanjutnya.

Langkah rebranding ini juga diharapkan dapat membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap produk PTV milik MNC. Di samping itu, perseroan juga berharap dapat memperkuat positioning dalam menghadapi tantangan industri yang semakin kompetitif.

(Feby Novalius)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/278/3026799/hasil-rupst-mnc-sky-vision-msky-ini-susunan-direksi-komisaris-terbaru-fswzJpp7FY.jpg
Hasil RUPST MNC Sky Vision (MSKY), Ini Susunan Direksi-Komisaris Terbaru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/01/278/2964147/mnc-sky-vision-msky-optimis-pendapatan-tumbuh-15-yzqQmc3lJ2.jpg
MNC Sky Vision (MSKY) Optimis Pendapatan Tumbuh 15%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/01/278/2964080/saham-mnc-sky-vision-msky-menguat-82-ini-kata-manajemen-PR26gOCoeh.jpg
Saham MNC Sky Vision (MSKY) Menguat 82%, Ini Kata Manajemen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/18/278/2885260/mnc-sky-vision-msky-luncurkan-layanan-addressable-tv-advertising-tahun-depan-M8mroNMgJx.jpg
MNC Sky Vision (MSKY) Luncurkan Layanan Addressable TV Advertising Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/07/15/278/2630195/mnc-sky-vision-tbk-msky-tunjuk-tito-abdullah-jadi-komisaris-baru-sC6Dai2Zas.jpeg
MNC Sky Vision Tbk (MSKY) Tunjuk Tito Abdullah Jadi Komisaris Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/07/15/278/2630164/mnc-vision-msky-catat-jumlah-pelanggan-bertambah-jadi-1-6-juta-Zq4wtlmfii.JPG
MNC Vision (MSKY) Catat Jumlah Pelanggan Bertambah Jadi 1,6 Juta
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement