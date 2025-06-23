MNC Sky Vision Kembali Hadirkan Indovision, Pelopor TV Berlangganan RI

JAKARTA – PT MNC Sky Vision Tbk (MSKY) mengumumkan perubahan nama produk televisi berbayar dari MNC Vision kembali menjadi Indovision dalam public expose (Pubex) yang digelar hari ini.

Direktur MSKY Adita Widiansari menjelaskan, langkah ini merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk kembali ke akar identitas yang telah lama dikenal masyarakat.

“Kita memang kembali ke back to basic, kita akan perkenalkan kembali dan hadirkan kembali Indovision, karena kita tahu Indovision adalah pelopor dalam industri televisi berlangganan (PTV) di Indonesia yang hadir pada tahun 1997–1998,” ujar Adita.

Adita menambahkan bahwa keputusan ini juga didorong oleh perubahan profil pasar televisi berlangganan saat ini. Berdasarkan data internal, segmen pelanggan utama PTV kini didominasi oleh dua kelompok, yakni lansia dan anak-anak.

“Sehingga kita harapkan, dengan membawa nama Indovision, akan lebih menarik minat keluarga Indonesia,” lanjutnya.

Langkah rebranding ini juga diharapkan dapat membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap produk PTV milik MNC. Di samping itu, perseroan juga berharap dapat memperkuat positioning dalam menghadapi tantangan industri yang semakin kompetitif.

(Feby Novalius)