5 Fakta Pejabat BUMN Dilarang Main Golf hingga Istri Direksi Jangan Cawe-Cawe Urusan Kantor

JAKARTA - Pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dilarang main golf di hari kerja. Pernyataan ini disampaikan Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara Dony Oskaria. Setidaknya ada lima pesan untuk direksi-direksi BUMN.

Larangan main golf di hari kerja menjadi salah satu pesan untuk direksi BUMN. Selain itu ada pesan kepada direksi BUMN agar istri tidak ikut campur dalam urusan kantor. Dony menekankan kepada seluruh direksi BUMN untuk tidak bermain golf saat hari kerja. Hal ini dinilai memberikan cerminan yang kurang baik dari perspektif bisnis.

"Saya bilang ke mereka (Direksi BUMN) saya tidak suka orang main golf di hari kerja. Bukan apa-apa, itu memberikan yang tidak bagus kepada masyarakat, kita digaji bagus, masa iya hari kerja ada di lapangan golf," ujar Dony di acara IKA Fikom Unpad, Executive Breakfast Meeting (Ika Fikom Unpad-EBM) pada Rabu 18 Juni 2025.

Berikut ini Okezone sajikan fakta-fakta pejabat BUMN dilarang main golf di hari kerja, Jakarta, Senin (23/6/2025).

1. Lima Pesan untuk Direksi BUMN, Dilarang Main Golf

Dony memberikan lima pesan untuk direksi-direksi BUMN, pertama tidak boleh berutang budi, kedua tidak boleh ditekan pihak mana pun dalam bekerja, ketiga dilarang main golf di hari kerja karena buruk di mata publik, keempat tidak boleh memiliki protokol dalam jumlah besar, dan kelima istri direksi dilarang ikut campur urusan kantor.

2. Tak Boleh Miliki Protokol Banyak

Selain menekankan untuk larangan bermain golf saat hari kerja, direksi BUMN juga ditekankan agar tidak perlu mempunyai protokol dalam jumlah banyak.

"Saya juga bilang, saya tidak suka orang punya protokol banyak-banyak. Bahkan istri juga ada protokolnya. Saya banyak ketemu CEO di dunia tidak punya protokol 10, ajudannya 8, apalagi kita pegawai negara," tambahnya.